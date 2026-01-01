Sunshine Coast Reisen vom Spezialisten

Die Sunshine Coast ist eine Region mit makellosen Stränden und entspannten Einheimischen. Der sonnenverwöhnte Küstenabschnitt erstreckt sich über goldene 100 Kilometer von der Spitze von Bribie Island bis zur Cooloola Coast. Resort-Städte sind über die ganze Küste verstreut, jede mit ihrer eigenen Anziehungskraft und Ausstrahlung wie etwa vom schicken, kosmopolitischen Noosa bis hin zum hippen Caloundra. Im üppigen, kühlen Hinterland der Sunshine Coast sind die Glass House Mountains, dramatische Vulkanpfropfen, die in der Mythologie der Ureinwohner eine wichtige Rolle spielten.

Nördlich der Sunshine Coast befinden sich der Great Sandy Nationalpark sowie die weltgrösste Sandinsel, Fraser Island. Das angenehme Subtropen-Klima machen die Region zur beliebten Ganzjahresdestination. Kontaktieren Sie unsere Australien-Spezialisten, diese stellen Ihnen gerne eine individuelle Offerte zusammen.