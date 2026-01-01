Ibis Hotel
Perth
Beschreibung
Lage
Das Ibis Perth Hotel liegt im West End und nur 300 m von den beliebten Murray und Hay Street Einkaufspassagen entfernt. Die Perth Arena und das Majesty’s Theater sind gut zu Fuss zu erreichen.
Angebot
Dieses Hotel verfügt über kostenloses Wifi. Das hoteleigene Bistro «Murray Street Grill» bietet täglich hochwertige Speisen an. Die «Rubix» Bar & Café serviert Getränke und lädt zum Entspannen ein.
Zimmer
Die 192 zweckmässig eingerichteten Standard und Superior Zimmer verfügen alle über ein Badezimmer, eine Klimaanlage, einen TV, eine Minibar und einen Kaffee-/Teekocher. Die Superior Zimmer verfügen zudem über eine Nespresse Kaffeemaschine.
ab CHF 99.– / pro Person
Loading map...