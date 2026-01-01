Beschreibung

Lage Das Ibis Perth Hotel liegt im West End und nur 300 m von den beliebten Murray und Hay Street Einkaufspassagen entfernt. Die Perth Arena und das Majesty’s Theater sind gut zu Fuss zu erreichen.

Angebot Dieses Hotel verfügt über kostenloses Wifi. Das hoteleigene Bistro «Murray Street Grill» bietet täglich hochwertige Speisen an. Die «Rubix» Bar & Café serviert Getränke und lädt zum Entspannen ein.