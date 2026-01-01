Crown Towers Perth
Perth - Burswood
Beschreibung
Lage
Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es rund 10 Fahrminuten
Angebot
Den Gästen stehen sieben Gourmet- Restaurants sowie sieben Restaurants mit einer kleineren, einfacheren Speisekarte zur Verfügung. Im Burswood-Komplex, welchem das Hotels angehört, finden zudem Konzerte statt, es gibt ein grosses Kino und ein Casino. Entspannen lässt es sich im Spa-Bereich der Hotels oder am grossen Swimmingpool.
Zimmer
Die Zimmer des Crown Towers Hotels bieten alle eine wunderschöne Aussicht über die Stadt Perth und den Swan River. Sie sind mit den üblichen Annehmlichkeiten eines 5*-Hotels ausgestattet und sehr geräumig. Die grosszügigen, hellen Badezimmer sind ein weiterer Pluspunkt des Crown Towers.
Preis auf Anfrage
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