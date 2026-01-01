COMO The Treasury
Perth
Beschreibung
Einleitung
Das mehrfach preisgekrönte Hotel Como The Treasury im Stadtzentrum von Perth ist der Inbegriff des urbanen COMO-Luxus. 48 moderne Zimmer und Suiten mit einem wunderschönen Pool in den historischen State Buildings. Küche, Wellness, Service und lebhafte Veranstaltungen verleihen dem Hotel seinen unnachahmlichen australischen Geist.
Lage
Das Luxushotel befindet sich im Herzen von Perth, in einem 140 Jahre alten Staatsgebäude, welches früher als Postbüro diente. Zahlreiche gastronomische Einrichtungen im Gebäude offerieren eine Tasse Kaffee, ein üppiges Abendessen und alles was dazwischen für das leibliche Wohl benötigt wird. Das Fährenterminal des Barrack Street Jettys liegt 9 Gehminuten und der Flughafen von Perth rund 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen zwei Restaurants zur Verfügung, in denen Wert auf saisonale Zutaten von hoher Qualität gelegt wird. Das bekannte Dachrestaurant «Wildflower» mit Blick auf die Stadt und den Swan River serviert Menüs, welche sich um die sechs einheimischen Jahreszeiten drehen. Das «Post», eine moderne Osteria serviert zeitgenössische italienische Küche. Im Cape Arid werden von Donnerstag bis Sonntag am Nachmittag Tee und Canapés serviert.
Um das Wohlbefinden ist das COMO Shambhala Urban Escape mit einer Reihe von westlichen und östlichen Therapien sowie Wellness-Traditionen bemüht. Mit sorgfältig ausgewählten Produkten und COMOs eigenen Rezepturen bietet es eine Vielzahl verschiedener Massagen und Gesichtsbehandlungen an. Zudem ist das Hotel mit einem Fitnessbereich auf dem Dach, einem Valet Parking Service und einem grossen beheizten Innenpool ausgestattet. Kostenloses Wifi ist im ganzen Hotel verfügbar.
Zimmer
Die 48 eleganten Zimmer und Suiten wurden vom Designer Kerry Hill konzipiert und bieten sehr viel Platz. Sie verfügen alle über ein äusserst grosszügiges Badezimmer, welches mit einem Doppelwaschbecken sowie separater Badewanne und Dusche ausgestattet und aus Marmor erbaut ist. Zudem sind die Zimmer und Suiten mit einem TV, einer Minibar (Getränke sind im Preis eingeschlossen), einer Nespresso Maschine, einem Teekocher und einer Klimaanlage ausgestattet. Die Heritage- und Treasury Balcony Zimmer verfügen zudem über eine Balkon.
ab CHF 334.– / pro Person
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