Den Gästen stehen zwei Restaurants zur Verfügung, in denen Wert auf saisonale Zutaten von hoher Qualität gelegt wird. Das bekannte Dachrestaurant «Wildflower» mit Blick auf die Stadt und den Swan River serviert Menüs, welche sich um die sechs einheimischen Jahreszeiten drehen. Das «Post», eine moderne Osteria serviert zeitgenössische italienische Küche. Im Cape Arid werden von Donnerstag bis Sonntag am Nachmittag Tee und Canapés serviert.

Um das Wohlbefinden ist das COMO Shambhala Urban Escape mit einer Reihe von westlichen und östlichen Therapien sowie Wellness-Traditionen bemüht. Mit sorgfältig ausgewählten Produkten und COMOs eigenen Rezepturen bietet es eine Vielzahl verschiedener Massagen und Gesichtsbehandlungen an. Zudem ist das Hotel mit einem Fitnessbereich auf dem Dach, einem Valet Parking Service und einem grossen beheizten Innenpool ausgestattet. Kostenloses Wifi ist im ganzen Hotel verfügbar.