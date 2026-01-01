Crown Metropol Perth
Perth - Burswood
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt in Burswood, einem Vorort von Perth. Ins Stadtzentrum sind es rund 10 Fahrminuten, zum Flughafen circa 15 Fahrminuten.
Angebot
Das Crown Metropol Perth befindet sich in einem grossen Hotelkomplex in Burswood. Hier befinden sich drei Hotels, ein Spa-Bereich, 32 verschiedene Restaurants und Bars, einen Swimmingpool, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und ein Casino.
Zimmer
Die 397 Zimmer verfügen über ein geräumiges Badezimmer, ein Telefon, einen Fernseher und eine Kaffeemaschine. WLAN-Zugang kann gegen Gebühr gekauft werden.
Preis auf Anfrage
Loading map...