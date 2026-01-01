Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt in Burswood, einem Vorort von Perth. Ins Stadtzentrum sind es rund 10 Fahrminuten, zum Flughafen circa 15 Fahrminuten.

Angebot Das Crown Metropol Perth befindet sich in einem grossen Hotelkomplex in Burswood. Hier befinden sich drei Hotels, ein Spa-Bereich, 32 verschiedene Restaurants und Bars, einen Swimmingpool, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und ein Casino.