Beschreibung

Lage Das Ingot Hotel liegt nahe des Flughafens Perth und bietet einen kostenlosen Shuttletransfer. Das Hotel ist ideal für Gäste die eine späte Ankunft oder einen frühen Abflug ab Perth haben.

Angebot Die Gäste profitieren von einem beheizten Pool, kostenlosen Parkplätzen, einem Fitnessbereich, kostenlosem Wifi, Waschmöglichkeiten und kostenlosen Parkplätzen. Das «Eyre» Restaurant hat den ganzen Tag geöffnet und serviert asiatische Gerichte. Im «Sterling» Café & Bar geniessen Sie Kaffee und leichte Mahlzeiten mit Blick auf den Pool.