Ingot Hotel
Perth - Belmont
Beschreibung
Lage
Das Ingot Hotel liegt nahe des Flughafens Perth und bietet einen kostenlosen Shuttletransfer. Das Hotel ist ideal für Gäste die eine späte Ankunft oder einen frühen Abflug ab Perth haben.
Angebot
Die Gäste profitieren von einem beheizten Pool, kostenlosen Parkplätzen, einem Fitnessbereich, kostenlosem Wifi, Waschmöglichkeiten und kostenlosen Parkplätzen. Das «Eyre» Restaurant hat den ganzen Tag geöffnet und serviert asiatische Gerichte. Im «Sterling» Café & Bar geniessen Sie Kaffee und leichte Mahlzeiten mit Blick auf den Pool.
Zimmer
Die 214 Superior und Deluxe Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage, einen Kaffee-/Teekocher, eine Minibar und einen TV. Die Deluxe Zimmer verfügen zudem noch über eine Badewanne.
ab CHF 80.– / pro Person
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