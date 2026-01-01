Beschreibung

Einleitung Das aussergewöhnliche QT Perth besticht mit seinem glitzernden Industrie-Luxus am Swan River, den frisch gemixten Cocktails auf der Dachterrassenbar sowie preisgekrönten Abendessen im Santini Grill Restaurant.

Lage Das QT Perth befindet sich mitten in der Innenstadt, gleich gegenüber der beiden Fussgängermeilen in der Murray Street und der Hay Street, und nur wenige Gehminuten von zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Bars und Cafés entfernt. Der Flughafen befindet sich rund 20 Fahrminuten entfernt.

Angebot Für das kulinarische Wohl der Besucher wird an verschiedenen Orten gesorgt. Im hoteleigenen Restaurant werden mediterrane Speisen serviert, direkt hinter dem Restaurant befindet sich eine Bar, in welcher sich in gemütlicher Atmosphäre schmackhafte Cocktails geniessen lassen. Einzigartig ist die Aussicht von der Rooftop Bar des Hotels, in welcher Sie gar unter freiem Himmel Drinks geniessen können. Für ein köstliches Frühstück, einen guten Kaffee oder Tee am Morgen sowie leichte Speisen am Mittag sorgt das Café, welches zum QT gehört. Weitere Annehmlichkeiten des Hotels sind ein kostenpflichtiger Valed Parking Service und kostenloses Wifi. Für aktive Gäste steht ein Fitnessbereich zur Verfügung.