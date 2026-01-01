Crown Promenade Perth
Perth - Burswood
Beschreibung
Lage
Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es rund 10 Fahrminuten.
Angebot
Den Gästen stehen sieben Gourmet- Restaurants sowie sieben Restaurants mit einer kleineren, einfacheren Speisekarte zur Verfügung. Im Burswood-Komplex, welchem das Hotels angehört, finden zudem Konzerte statt, es gibt ein grosses Kino und ein Casino. Entspannen lässt es sich im Spa-Bereich der Hotels oder am grossen Swimmingpool.
Zimmer
Das Viersternhotel bietet viel Komfort zu einem attraktiven Preis, die Zimmer sind etwas kleiner als diejenigen der anderen Hotels und farbenfroher eingerichtet. Auch im Crown Promenade profitieren die Gäste von den üblichen Annehmlichkeiten.
Preis auf Anfrage
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