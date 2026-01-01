Beschreibung

Lage Das Hotels liegt im Stadtteil Burswood, rund 5 Fahrminuten von der Innenstadt Perths entfernt. Zum Flughafen sind es rund 10 Fahrminuten.

Angebot Den Gästen stehen sieben Gourmet- Restaurants sowie sieben Restaurants mit einer kleineren, einfacheren Speisekarte zur Verfügung. Im Burswood-Komplex, welchem das Hotels angehört, finden zudem Konzerte statt, es gibt ein grosses Kino und ein Casino. Entspannen lässt es sich im Spa-Bereich der Hotels oder am grossen Swimmingpool.