Die 83 luxuriösen und geräumigen Öko-Zelte sind in 4 Kategorien unterteilt und alle verfügen über einen Deckenventilator. Bei den Standard und Superior Zelten bestehen die Wände aus Stoff, während es sich beim Deluxe Zelt um beständige Wände handelt. Das Badezimmer besteht ausser beim Standardzelt bei allen Kategorien aus festen Wänden. Die Standardzelte, mit einer kleine Terrasse mit Tisch und Stühlen, sind die Kleinsten und verfügen als einzige über keine Kochmöglichkeiten und ein Badezimmer mit Stoffwänden.

Die Superiorzelte sind grösser und mit einer grösseren Terrasse mit Gartenmöbel sowie einer Kochmöglichkeit mit Kühlschrank, Mikrowelle, Spüle, Kaffee-/Teekocher, Toaster und weiteren wichtigen Utensilien ausgestattet. Die Superior Familienzelte sind wie die Superiorzelte, haben jedoch einen Anbau mit einem Etagenbett für die Kinder. Die Deluxe-Dünenzelte sind das Premium Produkt. Diese Zelte sind hochwertig ausgestattet, verfügen über beständige Wände und verfügen über eine raumhohe Glasschiebetür, um die Aussicht zu maximieren, sowie über eine noch grössere Terrasse. Einige der Deluxe-Zelte haben Strandlage und bieten einen tollen Meerblick.