Discovery Parks Rottnest Island
Rottnest Island
Beschreibung
Einleitung
Eingebettet hinter den Dünen des berühmten Pinky Beach, einem der entspanntesten und atemberaubendsten Küstenorte Australiens, ist das Discovery Resort - Rottnest Island eine etwas andere Ferienunterkunft. Sie schlafen (fast) unter dem Sternenhimmel in einem luxuriösen Öko-Zelt, erkunden die Sanddünen von Pinky's Rottnest Island und relaxen am Pool des Resorts.
Lage
Die Unterkunft liegt am wunderschönen Pinky’s Beach. Zum Dorfzentrum mit Restaurants, Cafés, Bars und Einkaufsmöglichkeiten sind es rund 10 Gehminuten oder 2 Minuten per Fahrrad. Der Hafen liegt rund 15 Gehminuten und 5 Minuten per Fahrrad entfernt.
Angebot
Zu Discovery Park gehören ein 30 Meter langer Pool mit Liegen und Sonnenschirmen, eine Poolbar, kostenloses Inernet sowie mehrere Grillplätze, welche über das gesamte Gelände verteilt sind. Das Restaurant & Bar «Pinky's Rottnest Island», serviert Frühstück, Mittag- und Abendessen. Es ist der beste Ort auf der Insel, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Von Oktober bis März ist auch das Pinky's Sunset Deck in Betrieb, welches einfache Speisen und Getränke im Stil eines Food Trucks anbietet.
Zimmer
Die 83 luxuriösen und geräumigen Öko-Zelte sind in 4 Kategorien unterteilt und alle verfügen über einen Deckenventilator. Bei den Standard und Superior Zelten bestehen die Wände aus Stoff, während es sich beim Deluxe Zelt um beständige Wände handelt. Das Badezimmer besteht ausser beim Standardzelt bei allen Kategorien aus festen Wänden. Die Standardzelte, mit einer kleine Terrasse mit Tisch und Stühlen, sind die Kleinsten und verfügen als einzige über keine Kochmöglichkeiten und ein Badezimmer mit Stoffwänden.
Die Superiorzelte sind grösser und mit einer grösseren Terrasse mit Gartenmöbel sowie einer Kochmöglichkeit mit Kühlschrank, Mikrowelle, Spüle, Kaffee-/Teekocher, Toaster und weiteren wichtigen Utensilien ausgestattet. Die Superior Familienzelte sind wie die Superiorzelte, haben jedoch einen Anbau mit einem Etagenbett für die Kinder. Die Deluxe-Dünenzelte sind das Premium Produkt. Diese Zelte sind hochwertig ausgestattet, verfügen über beständige Wände und verfügen über eine raumhohe Glasschiebetür, um die Aussicht zu maximieren, sowie über eine noch grössere Terrasse. Einige der Deluxe-Zelte haben Strandlage und bieten einen tollen Meerblick.
ab CHF 150.– / pro Person
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