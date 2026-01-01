Das Duxton Hotel liegt mitten im Stadtzentrum von Perth, unweit der Hay Street mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und ca. 25 Fahrminuten vom Flughafen.

Der «Firewater Grille» mit interaktiver Dekoration serviert Frühstück, Mittagessen, High Tea und Abendessen. Zu den weiteren Einrichtungen gehören eine Bar, ein Café, ein Fitnessbereich, ein Pool, ein Whirlpool und kostenloses Wifi.

Die 305 luxuriös eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über einen TV, einen Kaffee-/Teekocher und einen Kühlschrank. Die Riverside Zimmer blicken auf den Swan River. Die Club Zimmer haben Getränke und Tapas inbegriffen und liegen in den obersten Etagen. Die Suiten verfügen über einen abgetrennten Wohnbereich und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten.