Beschreibung

Lage Das Flynn Hotel liegt direkt an der schönen Esplanade in Cairns. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Shops befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Angebot Das neue Hotel, welches am 01.04.2020 seine Pforten öffnet, verfügt über ein modernes italienisches Restaurant, in welchem Klassiker, aber auch neu interpretierte Menüs serviert werden. Im Hotel befindet sich ein kleiner Foodcourt auf höchstem Niveau, in welchem die Gäste unter anderem Pizza, Suppe, Fischoder Fleischgerichte essen können. Die Whiskey und Wein Bar überzeugt mit den gleichnamigen Getränken aus der ganzen Welt und einem schönen Blick über die Stadt.