Flynn
Cairns
Beschreibung
Lage
Das Flynn Hotel liegt direkt an der schönen Esplanade in Cairns. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Shops befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Das neue Hotel, welches am 01.04.2020 seine Pforten öffnet, verfügt über ein modernes italienisches Restaurant, in welchem Klassiker, aber auch neu interpretierte Menüs serviert werden. Im Hotel befindet sich ein kleiner Foodcourt auf höchstem Niveau, in welchem die Gäste unter anderem Pizza, Suppe, Fischoder Fleischgerichte essen können. Die Whiskey und Wein Bar überzeugt mit den gleichnamigen Getränken aus der ganzen Welt und einem schönen Blick über die Stadt.
Zimmer
Die 311 Zimmer sind neu erbaut und erstrahlen somit modern und mit den neusten Möbeln. Während die Urban Zimmer einen Blick auf die Stadt gewähren, kann von den Habour und Sea Zimmern ein schöner Ausblick auf die Esplanade und das Meer genossen werden. Die Zimmer sind mit den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet und verfügen zudem über eine Nespresso-Kaffeemaschine.
Preis auf Anfrage
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