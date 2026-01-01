Shangri-La Hotel The Marina Cairns
Cairns
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie die Wärme der echten australischen Gastfreundschaft im Shangri-La The Marina in Cairns, welches den Luxus neu definiert. Es geht darum, langsamer zu atmen, sich die Zeit zu nehmen, die Sonne auf dem Gesicht zu spüren, den Menschenmassen zu entfliehen, lokale Zutaten zu geniessen, Pläne aus dem Bauch heraus zu ändern und Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem am wichtigsten sind.
Lage
Das Hotel liegt zwischen dem Yachthafen Marlin und dem Korallenmeer, im Herzen des gastronomischen Viertels der Stadt mit zahlreichen Bars und Restaurants und nur wenige Schritte vom Reef Fleet Terminal der Stadt entfernt, von wo aus täglich Boote zum Great Barrier Reef ablegen, und in der Nähe der zum Weltnaturerbe gehörenden Regenwälder, welche nördlich von Cairns liegen.
Angebot
Das luxus Hotel bietet Ihnen eine breite Palette an Dienstleistungen und Einrichtungen. Faulenzen Sie am Pool inmitten der üppigen tropischen Gartenanlage und geniessen Sie den Panoramablick auf das Trinity Inlet. Erleben Sie die Aromen des tropischen Nord-Queensland im «Backyard» Restaurant, dem Grill und Steakhouse, welches sich am Wasser auf der Sonnenaufgangsseite des Hotels befindet. An der Poolbar geniessen Sie eine Reihe von Häppchen, welche die moderne australische Küche präsentieren.
Kombinieren Sie Köstlichkeiten wie Pizza, Gourmet-Burger und herzhafte Sandwiches mit erfrischenden tropischen Getränken. Der Health Club befindet sich im ersten Stock des Hotels in der nähe des Pools, mit raumhohen Fenstern, die den Blick auf die Gärten des Innenhofs freigeben. Zudem verfügt das Hotel über Wifi, eine Wäscherei, eine Tischtennisplatte und einen Parkservice.
Zimmer
Das Shangri-La The Marina, Cairns verfügt über 255 geräumige und einladende Zimmer und Suiten. Alle Zimmer verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie einen privaten Aussenbereich und grosse Fenster mit Blick auf das Wasser, die Berge, den Garten oder die Stadt. Während die Deluxe Sea View Zimmer sehr geräumig sind, sind die Horizon Club Zimmer grösser und verfügen über einen eigenen Concierge sowie zusätzlich Zugang zur Club Lounge. Das Frühstück ist in dieser Zimmerkategorie bereits im Preis inkludiert.
ab CHF 118.– / pro Person
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