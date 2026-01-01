Das luxus Hotel bietet Ihnen eine breite Palette an Dienstleistungen und Einrichtungen. Faulenzen Sie am Pool inmitten der üppigen tropischen Gartenanlage und geniessen Sie den Panoramablick auf das Trinity Inlet. Erleben Sie die Aromen des tropischen Nord-Queensland im «Backyard» Restaurant, dem Grill und Steakhouse, welches sich am Wasser auf der Sonnenaufgangsseite des Hotels befindet. An der Poolbar geniessen Sie eine Reihe von Häppchen, welche die moderne australische Küche präsentieren.

Kombinieren Sie Köstlichkeiten wie Pizza, Gourmet-Burger und herzhafte Sandwiches mit erfrischenden tropischen Getränken. Der Health Club befindet sich im ersten Stock des Hotels in der nähe des Pools, mit raumhohen Fenstern, die den Blick auf die Gärten des Innenhofs freigeben. Zudem verfügt das Hotel über Wifi, eine Wäscherei, eine Tischtennisplatte und einen Parkservice.