Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt inmitten einer wunderschönen 11 Hektar grossen tropischen Gartenanlage am Rande von Cairns und nur 7 Fahrminuten vom Flughafen und rund 10 Fahrminuten von der Cairns Lagune entfernt.

Angebot Das Hotel verfügt über das «Thirsty Flamingo» Restaurant mit Poolbar, drei Pools im Lagunen Stil, einen künstlichen Strand und eine Minigolfanlage. Kostenlose Parkplätze und Wifi stehen den Gästen zur Verfügung.