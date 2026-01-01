Cairns Colonial Club
Cairns
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt inmitten einer wunderschönen 11 Hektar grossen tropischen Gartenanlage am Rande von Cairns und nur 7 Fahrminuten vom Flughafen und rund 10 Fahrminuten von der Cairns Lagune entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über das «Thirsty Flamingo» Restaurant mit Poolbar, drei Pools im Lagunen Stil, einen künstlichen Strand und eine Minigolfanlage. Kostenlose Parkplätze und Wifi stehen den Gästen zur Verfügung.
Zimmer
Alle 345 Zimmer sind über den tropischen Garten verteilt und sind sehr geräumig und modern eingerichtet. Die Garden Zimmer liegen im Grünen, unweit eines Lagunenpools. Die Superior Zimmer liegen etwas abseits und verfügen über einen Balkon. Die Studios verfügen zudem über eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 74.– / pro Person
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