Pacific Hotel Cairns
Cairns
Beschreibung
Lage
Das Pacific Hotel Cairns liegt ideal an der malerischen Esplanade, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum mit zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Angebot
Im Hotel befinden sich das kultige «Bushfire Flame Grill» Restaurant, eine Bar, ein Pool, kostenloses Wifi und Parkplätze (gegen Gebühren).
Zimmer
Alle 176 geräumigen Superior-, Deluxe- und Executive-Zimmer und Suiten sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Die Executive Zimmer befindet sich auf der dritten Etage und bieten einen einfachen Zugang zum Pooldeck. Die Superior- und Deluxe Zimmer verfügen über einen Balkon. Für Familien stehen Zimmer mit Verbindungstüre zur Verfügung.
ab CHF 86.– / pro Person
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