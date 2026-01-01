Das Pacific Hotel Cairns liegt ideal an der malerischen Esplanade, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum mit zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt.

Im Hotel befinden sich das kultige «Bushfire Flame Grill» Restaurant, eine Bar, ein Pool, kostenloses Wifi und Parkplätze (gegen Gebühren).

Alle 176 geräumigen Superior-, Deluxe- und Executive-Zimmer und Suiten sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Die Executive Zimmer befindet sich auf der dritten Etage und bieten einen einfachen Zugang zum Pooldeck. Die Superior- und Deluxe Zimmer verfügen über einen Balkon. Für Familien stehen Zimmer mit Verbindungstüre zur Verfügung.