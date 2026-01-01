Bay Village Tropical Retreat
Cairns
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt inmitten eines tropischen Gartens, nur ein paar Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über zwei Pools, das «Bayleaf» Restaurant, welches balinesische Spezialitäten anbietet sowie eine Pool-Cocktail-Bar. Kostenlose Parkplätze und Wifi steht den Gästen zur Verfügung.
Zimmer
Alle Zimmer, Studio, Suiten und Apartments mit zwei oder drei Schlafzimmern verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, einen kleinen Kühlschrank einen TV und einen Kaffee-/Teekocher. Die Studios, Suiten und Apartements verfügen zudem über eine Kochmöglichkeit. Für Familien eignet sich das Dreibettzimmer, das Familienzimmer oder die Apartments.
ab CHF 57.– / pro Person
Loading map...