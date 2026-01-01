Das Hotel verfügt über zwei Pools, das «Bayleaf» Restaurant, welches balinesische Spezialitäten anbietet sowie eine Pool-Cocktail-Bar. Kostenlose Parkplätze und Wifi steht den Gästen zur Verfügung.

Alle Zimmer, Studio, Suiten und Apartments mit zwei oder drei Schlafzimmern verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, einen kleinen Kühlschrank einen TV und einen Kaffee-/Teekocher. Die Studios, Suiten und Apartements verfügen zudem über eine Kochmöglichkeit. Für Familien eignet sich das Dreibettzimmer, das Familienzimmer oder die Apartments.