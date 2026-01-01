Ganz gleich, wie Sie Ihren Aufenthalt in Cairns verbringen möchten, das Crystalbrook Riley sorgt für Ihr Wohl. Die Unterkunft verfügt über zahlreiche Restaurants und Bars. Geniessen Sie Cocktails auf dem Dach und essen Sie orientalische Gerichte im «Rocco», entspannen Sie sich mit Blick aufs Meer und trinken Sie einen Piña Colada im «Calypso Club» oder machen Sie einen Kurztrip in die belebten Strassen Asiens im «Paper Crane».

Verbringen Sie den Nachmittag beim Schwimmen in der 1.000 Quadratmeter grossen Schwimmlagune mit eigenem, künstlichem Strand. Das Eléme Day Spa lädt Sie zum Entspannen ein. Geniessen Sie eine durchblutungsanregende oder eine muskelschmelzende Massage. Im weiteren verfügt das Hotel über einen Fitnessbereich, eine Wäscheservice, einen Souvenirshop, einen Concierge Service, kostenloses Wifi sowie kostenlose Parkmöglichkeiten.