Riley
Cairns
Beschreibung
Einleitung
Übernachten Sie im Crystalbrook Riley, einem Luxushotel in Cairns, und entdecken Sie den Spass neu. Leben Sie den Augenblick und gönnen Sie sich den kleinen Luxus. Lassen Sie Ihre Sorgen beim Einchecken zurück und machen Sie es sich am Pool gemütlich.
Lage
Das Riley Hotel liegt wunderschön an der Esplanade und befindet in der Nähe anderer Attraktionen wie der Cairns Art Gallery, dem Cairns Museum und dem Cairns Central Shopping Center und bietet einen tollen Blick auf die Lagune vor Cairns. Zudem sind viele Restaurants und Cafés in Gehdistanz zu finden. Zum Flughafen sind es rund 10 Fahrminuten.
Angebot
Ganz gleich, wie Sie Ihren Aufenthalt in Cairns verbringen möchten, das Crystalbrook Riley sorgt für Ihr Wohl. Die Unterkunft verfügt über zahlreiche Restaurants und Bars. Geniessen Sie Cocktails auf dem Dach und essen Sie orientalische Gerichte im «Rocco», entspannen Sie sich mit Blick aufs Meer und trinken Sie einen Piña Colada im «Calypso Club» oder machen Sie einen Kurztrip in die belebten Strassen Asiens im «Paper Crane».
Verbringen Sie den Nachmittag beim Schwimmen in der 1.000 Quadratmeter grossen Schwimmlagune mit eigenem, künstlichem Strand. Das Eléme Day Spa lädt Sie zum Entspannen ein. Geniessen Sie eine durchblutungsanregende oder eine muskelschmelzende Massage. Im weiteren verfügt das Hotel über einen Fitnessbereich, eine Wäscheservice, einen Souvenirshop, einen Concierge Service, kostenloses Wifi sowie kostenlose Parkmöglichkeiten.
Zimmer
Die 311 Zimmer und Suiten sind sehr geräumig und luxuriös eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie eine Nespresso Kaffeemaschine und eine Regendusche. Die Urban Zimmer blicken auf die Stadt und einige der Zimmer verfügen zusätzlich über einen Balkon oder eine Badewanne. Die gleich grossen Resort Zimmer, welche alle über einen Balkon verfügen, haben auch teilweise eine Badewanne und blicken auf die Lagune.
Die ebenfalls gleich grossen Sea Zimmer haben direkten Meerblick. Die Panoramic Sea View Zimmer profitieren von raumhohen Fenstern. Die Familienzimmer bestehen aus zwei Zimmer mit Verbindungstüre. Die Suiten blicken aufs Meer und verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnraum und ein ausziehbares Sofabett. Die Riley Suite besteht aus zwei Schlafzimmern.
ab CHF 109.– / pro Person
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