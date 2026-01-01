Bailey
Cairns
Beschreibung
Lage
Das Bailey Hotel liegt inmitten des Stadtzentrums von Cairns, nur wenige Gehminuten von der schönen öffentichen Lagune entfernt, welche zum Schwimmen und Erholen einlädt. Zahlreiche Restaurants und Cafés befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Im Hotel befinden sich drei Restaurants. Das "CC's Bar and Grill" ist ein typisches Steakhouse und überzeugt mit besten Fleischspeisen, welche mit australischen Einflüssen gekocht und gegrillt werden. Im "Colada" erfreuen sich die Fans der mexikanischen Küche an Tacos, Fajitas sowie viel frischem Gemüse und Gewürzen. Die "Milk Bar" ist das neuste Café in Cairns und überzeugt durch Barista-Kaffee und Kuchen. Auch salzige Snacks können in diesem Café bestellt werden.
Zimmer
Alle 217 Zimmer des Bailey Hotels sind sehr modern eingerichtet. Sie verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten wie einem grossen Kingsize-Bett auch über einen grossen Fernseher, ein Telefon, einen Safe, eine Minibar sowie eine Nespresso-Maschine. Die Badezimmer sind auch sehr gross und verfügen über eine Regendusche.
Preis auf Anfrage
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