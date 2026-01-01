Das Mantra Esplanade liegt nur wenige Schritte vom Hafen entfernt und wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants und Cafés.

Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool, ein Restaurant, ein Fitnesscenter und Waschmaschinen, welche gegen zusätzliche Gebühr von den Gästen benützt werden können. Die Gäste können die kostenlosen Parkplätze des Hotels bei Verfügbarkeit nützen. WLAN ist gegen zusätzliche Gebühr erhältlich.