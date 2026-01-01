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Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Reisen

Luxushotels in der Stadt der Kontraste

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate besticht mit Moderne und Tradition. Luxus und Modernität sind in der Stadt deutlich zu erkennen. Während Ihrer Abu Dhabi Reise können Sie das alles hautnah erleben. Altertümliche Stadtteile gibt es ebenso wie moderne Wolkenkratzer zu sehen. Nicht zu vergessen sind die prächtigen Moscheen wie die Sheikh-Zayed-Moschee. In Abu Dhabi finden Sie zudem einige der schönsten Sandstrände der Welt vor. Von abenteuerlichen Wüstensafaris bis hin zu modernen Freizeitparks wird alles geboten.

Übernachten Sie in leistbaren 6-Sterne-Hotels direkt am Strand oder in komfortablen Stadthotels. Unsere Spezialisten für die Vereinigten Arabischen Emirate stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Emirates Palace, Mandarin Oriental Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Palastähnliches Hauptgebäude und 2 Seitenflügel in der 85 Hektar grossen Gartenlandschaft mit 1,3 km Privatstrand....
Shangri-La Hotel Qaryat al BeriHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Die Anlage im arabischen Stil beherbergt total 214 Zimmer, Suiten und Villas sowie 161 Apartments. Zum Angebot...
Fairmont Bab al BahrHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das im zeitgenössisch, modernem Stil gehaltene Hotel verfügt über 369 luxuriöse Zimmer und Suiten. 8 Restaurants und...
The Ritz Carlton Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das Hotel liegt innerhalb einer grosszügigen Anlage mit dem Meeresarm auf der einen und der imposanten Sheikh Zayed...
VOGO Abu Dhabi Golf Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Mit 172 Zimmern verhältnismässig kleines, persönliches Hotel im zeitgenössischen Stil inmitten des Abu Dhabi Golf...
Beach Rotana Hotel & TowersHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 84.– / pro Person
Abu Dhabi
Ideal gelegen im ursprünglichen Teil von Abu Dhabi bietet das Haus einen Privatstrand, Swimmingpools, 12 Restaurants...
W Abu Dhabi - Yas IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Die luxuriöse Anlage mit Zimmern und Suiten bietet 7 internationale Restaurants, Lobby Lounge, 2 Bars, 2...
Conrad Abu Dhabi Etihad TowersHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das stylische, kosmopolitische Hotel liegt zu der einen Seite an der bekannten Corniche und zur anderen zum Meer hin...
The St. Regis Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das zeitlos elegante Hotel mit erstklassigem Service, direkt an der Corniche liegend, ist in den imposanten Nation...
Intercontinental Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Im mehrstöckigen Gebäude befinden sich total 390 Zimmer und Suiten. Die Anlage bietet eine grosse Auswahl an...
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 168.– / pro Person
Abu Dhabi
Die in zeitgenössischem Design mit arabischen Elementen gestalteten modernen Zimmer, Suiten und Villen fügen sich gut...
Nurai Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Inmitten der natürlichen Schönheit Nurai Islands liegt dieses exklusive Resort mit seinem zeitgenössischen Stil,...
Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Hochwertiges Wüstenresort mit insgesamt 6 Restaurants und Bars ("Bait Al Hanine" int., "Terra Secca" ital., "Al...
Amar Luxury Desert EcolodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 538.– / pro Person
Abu Dhabi
Inspiriert von der faszinierenden Anziehungskraft der Wüste verkörpert Amar - was auf Arabisch "Mond" bedeutet - ein...
Anantara Santorini Abu Dhabi RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das elegante Adults-Only Boutique Hotel, inspiriert von der Schönheit einer griechischen Insel, ist ideal zwischen...
Southern Sun Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 68.– / pro Person
Abu Dhabi
Das Mittelklassehotel besticht mit seiner zeitgemässen Architektur und bietet u.a 2 Restaurants, Lounge, Bar, Rooftop...
Ibis Abu Dhabi GateHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das Budget-Hotel liegt im Stadtteil Musaffah, direkt neben dem Schwesterhotel Novotel, wo Sie Zugang zu den...

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