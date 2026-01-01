Desert Gardens Hotel
Ayers Rock - Yulara
Beschreibung
Lage
Das Desert Gardens Hotel ist ein angenehmes Mittelklasshotel im Ayers Rock Resort.
Angebot
Die Gäste geniessen die Cocktails im «Mangata Bistro & Bar», lassen sich im «Arnguli Grill» Restaurant verwöhnen oder entspannen am Pool. Der Komplex des Ayers Rock Resorts verfügt über mehrere Restaurants, Bars sowie Einkaufsmöglichkeiten. Die Restaurants der anderen Hotels können bei einem Aufenthalt im Desert Gardens Hotel mitgenutzt werden.
Zimmer
Die 134 Garden View und 84 Deluxe Rock View Zimmer verfügen über einen TV, eine Minibar, kostenloses Wifi, einen Balkon/Terrasse und eine Klimaanlage. Vom Balkon der Deluxe Rock View Zimmer sehen Sie den Uluru in der Ferne.
ab CHF 151.– / pro Person
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