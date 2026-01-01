Die Gäste geniessen die Cocktails im «Mangata Bistro & Bar», lassen sich im «Arnguli Grill» Restaurant verwöhnen oder entspannen am Pool. Der Komplex des Ayers Rock Resorts verfügt über mehrere Restaurants, Bars sowie Einkaufsmöglichkeiten. Die Restaurants der anderen Hotels können bei einem Aufenthalt im Desert Gardens Hotel mitgenutzt werden.