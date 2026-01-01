The Louise
Tanunda
Beschreibung
Einleitung
The Louise ist das neueste Mitglied des wachsenden Portfolios an Luxus-Lodges und liegt eingebettet in sanfte Hügel im Herzen des weltberühmten südaustralischen Barrossa Valleys. Es ist für seine erstklassigen lokalen Produkte und seine reiche Kunstszene bekannt und bietet seinen Gästen private Suiten im Villenstil, das Weltklasse Restaurants «Appellation» und Zugang zum Besten was das Barossa Valley zu bieten hat.
Lage
Das wunderschöne The Louise befindet sich mitten im Barossa Valley, welches mehrere Weinbauorte umfasst. Eine enorme australische Agrarlandschaft erstreckt sich so weit das Auge reicht, was die Region zu einem idealen kulinarischen Ausflugsziel für anspruchsvolle Reisende macht.
Angebot
Die Unterkunft bietet kostenloses Wifi, ein Fitnessbereich, eine Zedernholz Sauna und einen Infinity-Pool. Die Gäste können vom The Louise aus verschiedene Ausflüge in die Region unternehmen. Das bekannte und exquisite «Appellation» Restaurant befindet sich direkt im Hotel und legt grossen Wert auf eine hochstehende Küche mit saisonalen und lokalen Produkten. Die Bar wird täglich mit lokalen Gourmet-Leckereien, frischen Säften, Gin und Wein aufgefüllt und ist im Preis inbegriffen. Der begehbare Weinkeller lädt zum Stöbern und Entdecken unerwarteter Schätze von lokale Barossa-Weinen bis zu erstklassigen australischen Boutique-Weinen ein.
Zimmer
Das The Louise verfügt über 15 luxuriöse Suiten im Villenstil, deren Flügeltüren sich zu mit Rosmarin gesäumten Innenhöfen mit Sitzgelegenheiten öffnen. Im Inneren befindet sich ein grosszügiger Lounge-Bereich, ein Kamin, luxuriöse Kingsize-Betten, ein Arbeitsbereich, ein TV, eine Klimaanlage, eine inbegriffenen hauseigene Bar und ein Badezimmer mit Whirlpool sowie begehbarer Regendusche und Aussendusche. Die erstklassigen Marananga Suiten haben zudem eine Whirlpool-Badewanne im Badezimmer. Die Bethany Suite ist ideal für Familien und verfügt über zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer, wovon eines über einen Whirlpool verfügt.
ab CHF 434.– / pro Person
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