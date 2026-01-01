Beschreibung

Einleitung The Louise ist das neueste Mitglied des wachsenden Portfolios an Luxus-Lodges und liegt eingebettet in sanfte Hügel im Herzen des weltberühmten südaustralischen Barrossa Valleys. Es ist für seine erstklassigen lokalen Produkte und seine reiche Kunstszene bekannt und bietet seinen Gästen private Suiten im Villenstil, das Weltklasse Restaurants «Appellation» und Zugang zum Besten was das Barossa Valley zu bieten hat.

Lage Das wunderschöne The Louise befindet sich mitten im Barossa Valley, welches mehrere Weinbauorte umfasst. Eine enorme australische Agrarlandschaft erstreckt sich so weit das Auge reicht, was die Region zu einem idealen kulinarischen Ausflugsziel für anspruchsvolle Reisende macht.

Angebot Die Unterkunft bietet kostenloses Wifi, ein Fitnessbereich, eine Zedernholz Sauna und einen Infinity-Pool. Die Gäste können vom The Louise aus verschiedene Ausflüge in die Region unternehmen. Das bekannte und exquisite «Appellation» Restaurant befindet sich direkt im Hotel und legt grossen Wert auf eine hochstehende Küche mit saisonalen und lokalen Produkten. Die Bar wird täglich mit lokalen Gourmet-Leckereien, frischen Säften, Gin und Wein aufgefüllt und ist im Preis inbegriffen. Der begehbare Weinkeller lädt zum Stöbern und Entdecken unerwarteter Schätze von lokale Barossa-Weinen bis zu erstklassigen australischen Boutique-Weinen ein.