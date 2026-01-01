Während Ihres Aufenthalts können Sie zahlreiche Annehmlichkeiten, wie eine 24-Stunden-Rezeption, eine Wäscherei und kostenloses WIFI nutzen. Auf der zweiten Ebene bietet die Rooftop-Terrace eine fantastische Aussicht. Zudem bietet die Unterkunft einen Fitnessbereich sowie einen beheizten Pool. Das Bossley Bar & Restaurant, welche Zutaten aus der Region verwendet, bietet einen modernen Touch.