Rydges Melbourne
Melbourne
Beschreibung
Lage
Das Rydges Melbourne liegt im pulsierenden Herzen des Theaterviertels. Chinatown, exklusive Boutiquen und die Bourke Street Mall sind wenige Minuten entfernt.
Angebot
Während Ihres Aufenthalts können Sie zahlreiche Annehmlichkeiten, wie eine 24-Stunden-Rezeption, eine Wäscherei und kostenloses WIFI nutzen. Auf der zweiten Ebene bietet die Rooftop-Terrace eine fantastische Aussicht. Zudem bietet die Unterkunft einen Fitnessbereich sowie einen beheizten Pool. Das Bossley Bar & Restaurant, welche Zutaten aus der Region verwendet, bietet einen modernen Touch.
Zimmer
Das Hotel bietet 363 Zimmer und 56 Suiten. Die Unterkünfte sind geräumig und hell. Die Zimmer verfügen über eine Klimaanlage, einen Arbeitsbereich, einem TV sowie einen Kaffee- / Teekocher einschliesslich einer Minibar.
ab CHF 90.– / pro Person
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