Welche Inselseite zu Ihnen passt

Phu Quoc lässt sich grob in drei Zonen einteilen. An der Westküste liegt der touristische Schwerpunkt: der lange Hauptstrand, die meisten Häuser, dazu Restaurants und Geschäfte in fussläufiger Distanz. Der Süden ist ruhiger und dient als Ausgangspunkt für Bootsausflüge zu den vorgelagerten Inseln. Der Norden ist am dünnsten besiedelt und waldreich – dafür sind die Wege länger und die Auswahl ausserhalb der eigenen Anlage kleiner.

Die Insel folgt dem tropischen Monsunrhythmus: eine trockene, sonnige Phase in den Wintermonaten, eine feuchtere im Sommer und Frühherbst. Praktisch heisst das: In der Trockenzeit ist die See an der Westküste meist ruhig, Schnorchel- und Bootstouren finden verlässlich statt. In der Regenzeit fällt der Niederschlag oft als kurzer, kräftiger Schauer, die See kann aber rauer sein und Ausflüge kurzfristig verhindern. Einordnung für das ganze Land: beste Reisezeit für Vietnam.

Für wen sich Phu Quoc eignet

Die Insel passt vor allem als Badeteil am Schluss einer Rundreise, für Paare und Familien, die wenig Programm und viel Strandzeit möchten, sowie für Gäste mit Interesse an Schnorcheln und Tauchen. Wer historische Stätten, Tempel und Altstadtatmosphäre sucht, ist in Zentral- und Nordvietnam besser aufgehoben, etwa in Hoi An. Phu Quoc ist ein Erholungsziel, kein Kulturziel – das sollte die Erwartung sein.

Wer sich zwischen den Strandtagen bewegen möchte, findet ein überschaubares, aber charakteristisches Angebot: Besuche auf Pfefferplantagen, Einblicke in die Herstellung der Fischsosse, Märkte mit Fisch und Meeresfrüchten, Wanderungen im bewaldeten Inselinnern und Tagestouren mit dem Boot. Der Rhythmus bleibt dabei gemächlich; ein so dichtes Ausflugsprogramm wie auf dem Festland sollten Sie nicht erwarten.

Das Unterkunftsangebot reicht von kleinen, ruhig gelegenen Strandhotels bis zu grossen Resortanlagen mit mehreren Restaurants, Pools und Spa. Weil die drei Inselzonen sehr unterschiedlich funktionieren, entscheidet die Lage hier stärker über den Ferienverlauf als die Kategorie. Eine Auswahl an Häusern mit Beschreibung und Lage finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Kombinieren lässt sich der Aufenthalt gut mit Südvietnam und dem Mekongdelta – siehe Südvietnam Rundreisen – mit einer längeren Route durch das ganze Land oder mit einem Abstecher nach Kambodscha. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Ihrem Reisemonat ab. Unsere Vietnam-Spezialisten ordnen das ein und sagen Ihnen offen, wenn ein anderer Inselabschnitt oder ein anderer Monat besser zu Ihren Vorstellungen passt.