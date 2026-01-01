Phu Quoc Reisen
Ferien für unbeschwerte Badetage von Ihrem Spezialisten
Welche Inselseite zu Ihnen passt
Phu Quoc lässt sich grob in drei Zonen einteilen. An der Westküste liegt der touristische Schwerpunkt: der lange Hauptstrand, die meisten Häuser, dazu Restaurants und Geschäfte in fussläufiger Distanz. Der Süden ist ruhiger und dient als Ausgangspunkt für Bootsausflüge zu den vorgelagerten Inseln. Der Norden ist am dünnsten besiedelt und waldreich – dafür sind die Wege länger und die Auswahl ausserhalb der eigenen Anlage kleiner.
Die Insel folgt dem tropischen Monsunrhythmus: eine trockene, sonnige Phase in den Wintermonaten, eine feuchtere im Sommer und Frühherbst. Praktisch heisst das: In der Trockenzeit ist die See an der Westküste meist ruhig, Schnorchel- und Bootstouren finden verlässlich statt. In der Regenzeit fällt der Niederschlag oft als kurzer, kräftiger Schauer, die See kann aber rauer sein und Ausflüge kurzfristig verhindern. Einordnung für das ganze Land: beste Reisezeit für Vietnam.
Für wen sich Phu Quoc eignet
Die Insel passt vor allem als Badeteil am Schluss einer Rundreise, für Paare und Familien, die wenig Programm und viel Strandzeit möchten, sowie für Gäste mit Interesse an Schnorcheln und Tauchen. Wer historische Stätten, Tempel und Altstadtatmosphäre sucht, ist in Zentral- und Nordvietnam besser aufgehoben, etwa in Hoi An. Phu Quoc ist ein Erholungsziel, kein Kulturziel – das sollte die Erwartung sein.
Wer sich zwischen den Strandtagen bewegen möchte, findet ein überschaubares, aber charakteristisches Angebot: Besuche auf Pfefferplantagen, Einblicke in die Herstellung der Fischsosse, Märkte mit Fisch und Meeresfrüchten, Wanderungen im bewaldeten Inselinnern und Tagestouren mit dem Boot. Der Rhythmus bleibt dabei gemächlich; ein so dichtes Ausflugsprogramm wie auf dem Festland sollten Sie nicht erwarten.
Das Unterkunftsangebot reicht von kleinen, ruhig gelegenen Strandhotels bis zu grossen Resortanlagen mit mehreren Restaurants, Pools und Spa. Weil die drei Inselzonen sehr unterschiedlich funktionieren, entscheidet die Lage hier stärker über den Ferienverlauf als die Kategorie. Eine Auswahl an Häusern mit Beschreibung und Lage finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Kombinieren lässt sich der Aufenthalt gut mit Südvietnam und dem Mekongdelta – siehe Südvietnam Rundreisen – mit einer längeren Route durch das ganze Land oder mit einem Abstecher nach Kambodscha. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt von Ihrem Reisemonat ab. Unsere Vietnam-Spezialisten ordnen das ein und sagen Ihnen offen, wenn ein anderer Inselabschnitt oder ein anderer Monat besser zu Ihren Vorstellungen passt.
La Veranda Resort
ab CHF 99.– / pro Person
Phu Quoc
Schöner Swimmingpool mit Sonnendeck im Zentrum der Anlage. Wellness Center mit grossem Massageangebot, Sauna,...
Salinda Resort
ab CHF 78.– / pro Person
Phu Quoc
Schöne PooIanlage mit Kinderbecken, Kinderclub. Spa-Bereich, Fitnesscenter, Wassersport und Boutique.
Green Bay Phu Quoc Resort & Spa
ab CHF 87.– / pro Person
Phu Quoc
Zwei Swimmingpools mit Kinderbecken laden zum Entspannen ein. Der «Xa Spa» bietet Behandlungen in offenen...
Chen Sea Resort & Spa
ab CHF 97.– / pro Person
Phu Quoc
Das Spa kombiniert klassische mit modernen Behandlungsmethoden. Zu weiteren Einrichtungen gehören ein traumhafter...
Cassia Cottage
ab CHF 53.– / pro Person
Phu Quoc
Grosser Infinity-Swimmingpool sowie zwei weitere Pools, einer davon nur für Erwachsene und ein Kinderbecken....
Dusit Princess Moonrise Beach Resort
ab CHF 61.– / pro Person
Phu Quoc
Der grosse Infinity-Swimmingpool und das schöne «Luna Thai Spa» laden optimal zum Erholen ein. Ein gut...
Vietnams Badeinsel im Golf von Thailand
Phu Quoc liegt im Golf von Thailand, näher an der kambodschanischen Küste als am vietnamesischen Festland, und ist die grösste Insel des Landes. Ihr Reiz liegt im Kontrast: lange Sandstrände an der Westküste, an denen Sie den Sonnenuntergang direkt vom Liegestuhl aus erleben, dicht bewaldetes Hügelland im Inselinnern und der lebhafte Hauptort Duong Dong mit seinem Nachtmarkt.
Abseits der Resorts erinnern Pfefferplantagen und Fischerdörfer noch an das ursprüngliche Inselleben. Für Badeferien nach einer Rundreise durch Vietnam oder Kambodscha ist Phu Quoc die naheliegendste Wahl im Süden – mit deutlich ruhigerem Rhythmus als die bekannten Badeorte Thailands.
Reisezeit und Anreise
Die angenehmste Zeit für Badeferien auf Phu Quoc ist die Trockenzeit von etwa November bis April: viel Sonne, wenig Regen und ein meist ruhiges Meer – ideal auch zum Schnorcheln und Tauchen. In den Monaten dazwischen muss mit kräftigen, meist kurzen Regengüssen gerechnet werden. Die Insel verfügt über einen eigenen internationalen Flughafen; ab Saigon dauert der Flug rund eine Stunde, womit sich die Insel bequem als Abschluss einer Vietnam-Rundreise anschliessen lässt.
Vor Ort lohnen sich Bootsausflüge zu den vorgelagerten Inseln des An-Thoi-Archipels im Süden, wo das Wasser besonders klar ist. Unsere Spezialisten kennen die Strände und Resorts persönlich und wissen, welche Ecke der Insel zu Ihnen passt.
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