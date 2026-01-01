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  Mekong Delta, Vietnam

Südvietnam Rundreisen vom Spezialisten

Ferien am beeindruckenden Mekong Delta

Good Morning, Vietnam! Eine Reise durch Südvietnam ist eine Reise durch das malerische Mekong Delta, die Lebensader Südostasiens. Feilschen Sie auf den schwimmenden Märkten und erleben Sie den Alltag der Menschen auf und am Wasser hautnah mit. Bei Ihrer Rundreise können Sie auf Booten die Haupt- und Nebenflüsse des Mekong Delta erkunden und erfahren dabei mehr über die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des gigantischen Stroms. Das riesige Feuchtgebiet gilt als „Reisschüssel“ des Landes, es ist für die Schifffahrt und den Tourismus von grosser Bedeutung.

Icon map2 Tage
Das Mekong Delta aktiv erleben
ab CHF 380.– / pro Person
ab/bis Saigon
Highlights: Besuch lokaler Produktionsstätten, Im Ruderboot durch Nebenflüsse, Abwechslungsreiche Veloausflüge,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map4 Tage
Faszinierendes Mekong Delta - ab Saigon bis Phu Quoc
ab CHF 960.– / pro Person
ab Saigon bis Phu Quoc
Highlights: Bootsfahrt durch Seitenkanäle, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Stimmungsvolle Lodge am Fluss, Velotour...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Rundreisen vom Spezialisten

Ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen

Je nach Route führt Sie Ihre Rundreise auf die traumhafte Insel Phu Quoc im Golf von Thailand nahe der kambodschanischen Grenze. Unter mächtigen Palmen an weissen Sandstränden mit smaragdgrünem Wasser können Sie die Seele baumeln lassen. Fragen Sie unsere erfahrenen Vietnam Spezialisten nach den besten Angeboten für Ihre individuelle Rundreise durch Südvietnam.

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Wasserfälle, Reisterrassen, Berge und Täler

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Reiseinformationen

Nützliche Informationen und alles über Land, Leute und das Klima

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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