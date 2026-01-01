Südvietnam Rundreisen vom Spezialisten

Good Morning, Vietnam! Eine Reise durch Südvietnam ist eine Reise durch das malerische Mekong Delta, die Lebensader Südostasiens. Feilschen Sie auf den schwimmenden Märkten und erleben Sie den Alltag der Menschen auf und am Wasser hautnah mit. Bei Ihrer Rundreise können Sie auf Booten die Haupt- und Nebenflüsse des Mekong Delta erkunden und erfahren dabei mehr über die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des gigantischen Stroms. Das riesige Feuchtgebiet gilt als „Reisschüssel“ des Landes, es ist für die Schifffahrt und den Tourismus von grosser Bedeutung.