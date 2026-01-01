Südvietnam Rundreisen vom Spezialisten
Ferien am beeindruckenden Mekong Delta
Das Mekong Delta aktiv erleben
ab CHF 380.– / pro Person
ab/bis Saigon
Highlights: Besuch lokaler Produktionsstätten, Im Ruderboot durch Nebenflüsse, Abwechslungsreiche Veloausflüge,...
2 Tage / 1 Nächte
Faszinierendes Mekong Delta - ab Saigon bis Phu Quoc
ab CHF 960.– / pro Person
ab Saigon bis Phu Quoc
Highlights: Bootsfahrt durch Seitenkanäle, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Stimmungsvolle Lodge am Fluss, Velotour...
4 Tage / 3 Nächte
Rundreisen vom Spezialisten
Ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen
Je nach Route führt Sie Ihre Rundreise auf die traumhafte Insel Phu Quoc im Golf von Thailand nahe der kambodschanischen Grenze. Unter mächtigen Palmen an weissen Sandstränden mit smaragdgrünem Wasser können Sie die Seele baumeln lassen. Fragen Sie unsere erfahrenen Vietnam Spezialisten nach den besten Angeboten für Ihre individuelle Rundreise durch Südvietnam.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen