Saigon Reisen vom Spezialisten
Faszinierende Metropole mit Geschichte
Hôtel des Arts Saigon
ab CHF 111.– / pro Person
Saigon
Der grosszügige Infinity-Pool auf der Dachterrasse des 24. Stockes bietet eine spektakuläre Sicht auf die Stadt. Spa...
Liberty Central Saigon Citypoint
ab CHF 69.– / pro Person
Saigon
Swimmingpool auf dem Dach, Fitnesscenter mit Sicht über die Stadt und Spa mit Sauna.
Northern Charm Hotel
ab CHF 56.– / pro Person
Saigon
Swimmingpool auf der Dachterrasse im 17. Stock mit tollem Ausblick auf Saigon. Kleines, aber feines Fitness.
Orientierung in Ho-Chi-Minh-Stadt: die wichtigsten Distrikte
Ho-Chi-Minh-Stadt ist in nummerierte Distrikte gegliedert – für Gäste ist vor allem der zentrale District 1 wichtig. Hier liegen der Ben-Thanh-Markt, die Einkaufsmeile Dong Khoi, die fotogenen Kolonialbauten und die meisten Hotels; die wichtigsten Sehenswürdigkeiten lassen sich bequem zu Fuss erreichen. Besonders beliebt sind Häuser in Riverside-Lage am Saigon-Fluss: Sie verbinden die zentrale Lage mit Ausblicken auf das Wasser und die Skyline. Westlich des Zentrums schliesst Cholon an, das Chinatown von Saigon, mit seinen Tempeln, Pagoden und Märkten – ideal für einen halbtägigen Abstecher abseits der klassischen Route.
Highlights: vom Ben-Thanh-Markt zum Wiedervereinigungspalast
Ein Morgen auf dem Ben-Thanh-Markt gehört zu jedem Saigon-Besuch: Zwischen Stoffen, Gewürzen und Garküchen erleben Sie die Stadt von ihrer lebhaftesten Seite. Ruhiger geht es im Park rund um den Wiedervereinigungspalast zu, dessen originalgetreu erhaltene Räume einen Blick in ein bedeutendes Kapitel der Landesgeschichte erlauben. Das Kriegsrelikte-Museum ergänzt diesen Einblick auf eindrückliche Weise. Dazwischen laden Rathaus, Stadttheater und die Boulevards des Zentrums zum Flanieren und Fotografieren ein – am schönsten am späten Nachmittag, wenn das Licht weich wird und die Stadt in den Feierabend startet.
Beste Reisezeit für Saigon und den Süden Vietnams
Der Süden Vietnams ist tropisch, und Saigon ist das ganze Jahr über warm. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne und wenig Niederschlag. In der Regenzeit fallen die Schauer meist kurz und heftig aus – ein Städtebesuch bleibt gut möglich, wenn Sie Besichtigungen flexibel planen. Wichtig für Kombinationsreisen: Der Norden ist subtropisch und von Dezember bis Februar deutlich kühler. Einen Überblick über alle Regionen gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Vietnam.
Saigon als Etappe Ihrer Vietnam-Reise
Die meisten Gäste erleben Saigon als Etappe einer Reise durch das ganze Land – klassisch von Norden nach Süden: Start in Hanoi, weiter über die Halong-Bucht und das Zentrum, Abschluss in der Metropole am Saigon-Fluss. Dank internationaler Flugverbindungen eignet sich die Stadt ebenso als Ausgangspunkt in umgekehrter Richtung. Von hier sind es zudem nur wenige Stunden bis ins Mekong-Delta, und die Cu-Chi-Tunnel erreichen Sie auf einem Halbtagesausflug. Praktisch: Bezahlt wird in Vietnam mit dem Dong, und die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt plus fünf bis sechs Stunden – der Jetlag hält sich in Grenzen.
Für wen Saigon passt – und wie lange Sie bleiben sollten
Saigon passt zu allen, die urbanes Leben, Streetfood und Geschichte mögen – und zu Reisenden, die am Anfang oder Ende ihrer Rundreise noch einmal Grossstadtenergie tanken möchten. Zwei bis drei volle Tage reichen für die Highlights samt Ausflug. Auch mit Kindern funktioniert die Stadt gut, wenn Sie Besichtigungen auf den Vormittag legen und die Mittagshitze am Hotelpool verbringen; Anregungen finden Sie bei unseren Vietnam-Ferien für Familien. Unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen Ihre Route mit der passenden Saigon-Etappe gerne individuell zusammen.
Saigon erleben: zwischen Streetfood und Rooftop-Bars
Saigon – offiziell Ho-Chi-Minh-Stadt – ist das pulsierende Herz Südvietnams und ein Erlebnis für alle Sinne. Am eindrücklichsten zeigt sich der Rhythmus der Metropole im Alltag: Tausende Motorroller strömen durch die Strassen, an jeder Ecke duftet es nach frisch gekochter Pho, und in den Garküchen treffen sich Einheimische zum Znacht auf kleinen Plastikstühlen. Probieren Sie unbedingt ein Banh Mi – das knusprige Baguette-Sandwich ist ein Erbe der französischen Kolonialzeit und in Saigon besonders gut – sowie einen vietnamesischen Eiskaffee mit gezuckerter Kondensmilch.
Wer den Kontrast sucht, fährt am Abend in eine der Rooftop-Bars im Distrikt 1: Von dort öffnet sich ein spektakulärer Blick über das Lichtermeer der Stadt bis zum Saigon-Fluss.
Zwischen Kolonialbauten, modernen Wolkenkratzern und traditionellen Märkten liegen dabei oft nur wenige Gehminuten – genau diese Gegensätze machen den Reiz von Saigon aus. Gut zu wissen: Ideal für eine Städtereise nach Saigon ist die Trockenzeit von etwa Dezember bis April; in der Regenzeit fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus und tun dem Stadterlebnis kaum Abbruch.
Ausflüge ab Saigon: Cu-Chi-Tunnel und Mekong-Delta
Saigon ist zudem der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungen in Südvietnam. Nordwestlich der Stadt liegen die berühmten Cu-Chi-Tunnel: Das weitverzweigte unterirdische Gangsystem aus der Zeit des Vietnamkriegs lässt sich heute auf einem Rundgang besichtigen und macht die Geschichte des Landes eindrücklich greifbar. In entgegengesetzter Richtung wartet das Mekong-Delta, wo sich das Leben seit jeher auf dem Wasser abspielt: Bei einer Bootsfahrt durch die schmalen Kanäle gleiten Sie vorbei an Obstgärten, Reisfeldern und Dörfern auf Stelzen – ein herrlicher Kontrast zum Grossstadttrubel von Ho-Chi-Minh-Stadt.
Viele Gäste verbinden ihren Aufenthalt in Saigon mit einer Vietnam-Rundreise gen Norden oder lassen die Reise anschliessend bei Badeferien auf der Insel Phu Quoc ausklingen. Unsere Vietnam-Spezialisten kennen Saigon aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne die passende Kombination aus Städteerlebnis, Kultur und Strand zusammen.
Für die meisten Gäste ist der zentrale District 1 die erste Wahl: Ben-Thanh-Markt, Dong Khoi und die Kolonialbauten liegen in Gehdistanz. Sehr beliebt sind zudem Hotels in Riverside-Lage am Saigon-Fluss mit Blick auf die Skyline. Beides lässt sich gut kombinieren, da die Wege im Zentrum kurz sind.
Zwei bis drei volle Tage sind ideal: ein bis zwei Tage für die Highlights im Zentrum sowie ein Tag für einen Ausflug zu den Cu-Chi-Tunneln oder ins Mekong-Delta. Als Etappe einer Rundreise lässt sich Saigon damit gut am Anfang oder Ende der Route platzieren.
Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit für Saigon und den tropischen Süden Vietnams. Warm ist es das ganze Jahr über; in der Regenzeit fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus und schränken einen Städtebesuch kaum ein.
Offiziell trägt die grösste Stadt Vietnams den Namen Ho-Chi-Minh-Stadt, benannt nach dem Revolutionär und Politiker Ho Chi Minh. Im Alltag und in der Reisewelt ist der ältere Name Saigon weiterhin geläufig – vor allem für das Stadtzentrum. Beide Bezeichnungen meinen dieselbe Metropole am Saigon-Fluss.
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