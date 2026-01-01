Orientierung in Ho-Chi-Minh-Stadt: die wichtigsten Distrikte

Ho-Chi-Minh-Stadt ist in nummerierte Distrikte gegliedert – für Gäste ist vor allem der zentrale District 1 wichtig. Hier liegen der Ben-Thanh-Markt, die Einkaufsmeile Dong Khoi, die fotogenen Kolonialbauten und die meisten Hotels; die wichtigsten Sehenswürdigkeiten lassen sich bequem zu Fuss erreichen. Besonders beliebt sind Häuser in Riverside-Lage am Saigon-Fluss: Sie verbinden die zentrale Lage mit Ausblicken auf das Wasser und die Skyline. Westlich des Zentrums schliesst Cholon an, das Chinatown von Saigon, mit seinen Tempeln, Pagoden und Märkten – ideal für einen halbtägigen Abstecher abseits der klassischen Route.

Highlights: vom Ben-Thanh-Markt zum Wiedervereinigungspalast

Ein Morgen auf dem Ben-Thanh-Markt gehört zu jedem Saigon-Besuch: Zwischen Stoffen, Gewürzen und Garküchen erleben Sie die Stadt von ihrer lebhaftesten Seite. Ruhiger geht es im Park rund um den Wiedervereinigungspalast zu, dessen originalgetreu erhaltene Räume einen Blick in ein bedeutendes Kapitel der Landesgeschichte erlauben. Das Kriegsrelikte-Museum ergänzt diesen Einblick auf eindrückliche Weise. Dazwischen laden Rathaus, Stadttheater und die Boulevards des Zentrums zum Flanieren und Fotografieren ein – am schönsten am späten Nachmittag, wenn das Licht weich wird und die Stadt in den Feierabend startet.

Beste Reisezeit für Saigon und den Süden Vietnams

Der Süden Vietnams ist tropisch, und Saigon ist das ganze Jahr über warm. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne und wenig Niederschlag. In der Regenzeit fallen die Schauer meist kurz und heftig aus – ein Städtebesuch bleibt gut möglich, wenn Sie Besichtigungen flexibel planen. Wichtig für Kombinationsreisen: Der Norden ist subtropisch und von Dezember bis Februar deutlich kühler. Einen Überblick über alle Regionen gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Vietnam.

Saigon als Etappe Ihrer Vietnam-Reise

Die meisten Gäste erleben Saigon als Etappe einer Reise durch das ganze Land – klassisch von Norden nach Süden: Start in Hanoi, weiter über die Halong-Bucht und das Zentrum, Abschluss in der Metropole am Saigon-Fluss. Dank internationaler Flugverbindungen eignet sich die Stadt ebenso als Ausgangspunkt in umgekehrter Richtung. Von hier sind es zudem nur wenige Stunden bis ins Mekong-Delta, und die Cu-Chi-Tunnel erreichen Sie auf einem Halbtagesausflug. Praktisch: Bezahlt wird in Vietnam mit dem Dong, und die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt plus fünf bis sechs Stunden – der Jetlag hält sich in Grenzen.

Für wen Saigon passt – und wie lange Sie bleiben sollten

Saigon passt zu allen, die urbanes Leben, Streetfood und Geschichte mögen – und zu Reisenden, die am Anfang oder Ende ihrer Rundreise noch einmal Grossstadtenergie tanken möchten. Zwei bis drei volle Tage reichen für die Highlights samt Ausflug. Auch mit Kindern funktioniert die Stadt gut, wenn Sie Besichtigungen auf den Vormittag legen und die Mittagshitze am Hotelpool verbringen; Anregungen finden Sie bei unseren Vietnam-Ferien für Familien. Unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen Ihre Route mit der passenden Saigon-Etappe gerne individuell zusammen.