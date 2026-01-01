Cassia Cottage
Phu Quoc
Beschreibung
Einleitung
Grosser Infinity-Swimmingpool sowie zwei weitere Pools, einer davon nur für Erwachsene und ein Kinderbecken. Zahlreiche Massagen in Pavillons am Strand. Yoga, Billard, Bibliothek, Kochkurse und grosses Ausflugsangebot unter anderem auch Schnorchel- und Tauchausflüge.
Lage
Direkt am langen Sandstrand gelegen mit weiteren kleinen Resorts und Restaurants. Weitere Restaurants, Bars, Geschäfte und Märkte in Gehdistanz im Hauptort Duong Dong. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 15 Min.
Angebot
Im «The Spice House», nahe am Strand, geniessen Sie lokale und mediterrane Küche. In der Beach-Bar «The Malabar» gibt es Erfrischungen und Snacks sowie abends regelmässig Barbecues.
Zimmer
Die Anlage umfasst 58 Zimmer und besteht aus zwei Teilen: Dem ursprünglichen, rustikalen «Cottage»-Teil und dem neueren «Modern»-Teil. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet mit Moskitonetzen über den Betten. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Bad mit Regendusche. Zum bewährten Konzept des Resorts gehört, dass die Zimmer über keinen Fernseher verfügen.
Garden Cottage (12): 23-28 m² gross mit kleiner Terrasse und Garten mit eigener Hängematte, im idyllischen «Cottage» Teil gelegen mit viel Privatsphäre.
Modern Deluxe (22): 50 m² grosse Zimmer mit schöner Terrasse und Blick in den Garten und teilweise auf das Meer.
Modern Premium (18): 60 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse und Dusche im Freien, nur wenige Schritte vom Pool, Strand und Restaurant entfernt, was zu einer etwas eingeschränkten Privatsphäre führt.
Garden Cottage (12): 23-28 m² gross mit kleiner Terrasse und Garten mit eigener Hängematte, im idyllischen «Cottage» Teil gelegen mit viel Privatsphäre.
Modern Deluxe (22): 50 m² grosse Zimmer mit schöner Terrasse und Blick in den Garten und teilweise auf das Meer.
Modern Premium (18): 60 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse und Dusche im Freien, nur wenige Schritte vom Pool, Strand und Restaurant entfernt, was zu einer etwas eingeschränkten Privatsphäre führt.
ab CHF 53.– / pro Person
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