Die Anlage umfasst 58 Zimmer und besteht aus zwei Teilen: Dem ursprünglichen, rustikalen «Cottage»-Teil und dem neueren «Modern»-Teil. Alle Zim­mer sind ge­mütlich eingerichtet mit Mo­­ski­­tonetzen über den Betten. Die Zimmer sind mit Kli­ma­­­anlage, Decken­ven­tilator, gratis Inter­net­zu­gang, Mini­­bar, Kaf­­fee-/Tee­­kocher, Safe und Föhn ausgestattet. Bad mit Regen­­dusche. Zum bewährten Konzept des Resorts gehört, dass die Zimmer über keinen Fern­seher verfügen.

Garden Cottage (12): 23-28 m² gross mit kleiner Terrasse und Garten mit eigener Hänge­­matte, im idyllischen «Cottage» Teil gelegen mit viel Privatsphäre.

Modern Deluxe (22): 50 m² grosse Zimmer mit schöner Terrasse und Blick in den Garten und teilweise auf das Meer.

Modern Premium (18): 60 m² gross, im Par­terre gelegen mit Terrasse und Dusche im Freien, nur we­ni­ge Schrit­te vom Pool, Strand und Restaurant ent­­fernt, was zu einer etwas eingeschränkten Privatsphäre führt.