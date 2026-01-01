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Cassia Cottage

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Phu Quoc

Ein echtes Bijou mit Barfuss Romantik und persönlichem Service der amerikanischen Besitzerfamilie. Das grosse Freizeit- und Unterhaltungsangebot lässt keine Wünsche offen.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Infinity-Swim­mingpool sowie zwei weitere Pools, ­ei­ner davon nur für Erwachsene und ein Kin­derbecken. Zahl­reiche Massagen in Pavil­­­­­lons am Strand. Yoga, Billard, Biblio­thek, Koch­kurse und grosses Ausflugs­an­gebot unter anderem auch Schnorchel- und Tauchaus­flü­ge.
Lage
Direkt am langen Sandstrand gelegen mit weiteren kleinen Resorts und Restau­rants. Weitere Restaurants, Bars, Geschäfte und Märkte in Gehdistanz im Hauptort Duong Dong. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 15 Min.
Angebot
Im «The Spice House», nahe am Strand, geniessen Sie lokale und mediterrane Küche. In der Beach-Bar «The Malabar» gibt es Erfrischungen und Snacks sowie abends regelmässig Barbecues.
Zimmer
Die Anlage umfasst 58 Zimmer und besteht aus zwei Teilen: Dem ursprünglichen, rustikalen «Cottage»-Teil und dem neueren «Modern»-Teil. Alle Zim­mer sind ge­mütlich eingerichtet mit Mo­­ski­­tonetzen über den Betten. Die Zimmer sind mit Kli­ma­­­anlage, Decken­ven­tilator, gratis Inter­net­zu­gang, Mini­­bar, Kaf­­fee-/Tee­­kocher, Safe und Föhn ausgestattet. Bad mit Regen­­dusche. Zum bewährten Konzept des Resorts gehört, dass die Zimmer über keinen Fern­seher verfügen.
Garden Cottage (12): 23-28 m² gross mit kleiner Terrasse und Garten mit eigener Hänge­­matte, im idyllischen «Cottage» Teil gelegen mit viel Privatsphäre.
Modern Deluxe (22): 50 m² grosse Zimmer mit schöner Terrasse und Blick in den Garten und teilweise auf das Meer.
Modern Premium (18): 60 m² gross, im Par­terre gelegen mit Terrasse und Dusche im Freien, nur we­ni­ge Schrit­te vom Pool, Strand und Restaurant ent­­fernt, was zu einer etwas eingeschränkten Privatsphäre führt.
ab CHF 53.– / pro Person

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