Chen Sea Resort & Spa
Phu Quoc
Beschreibung
Einleitung
Das Spa kombiniert klassische mit modernen Behandlungsmethoden. Zu weiteren Einrichtungen gehören ein traumhafter Infinity-Pool, Tennisplatz und Fahrradverleih. Sportliche Aktivitäten können vom Hotel organisiert werden. Gewisse Sportarten sind in der Regenzeit nicht verfügbar.
Lage
An einer unberührten 300 m langen Bucht gelegen, 30 Minuten vom Flughafen und ca. 20 Minuten von der Hauptstadt Duong Dong entfernt.
Angebot
Der Küchenchef zaubert köstliche vietnamesische und internationale Gerichte auf den Tisch, mit Vorliebe den täglich gefangenen Fisch und Meeresfrüchte. Das «Il Ristorante» liegt am Strand und hat auch eine Bar welche direkt am Meer liegt.
Zimmer
Beim Errichten der Anlage wurde besondere Rücksicht auf die Umwelt sowie die lokale Bauweise gelegt. Die 36 Zimmer sind in Einzel- und Doppelbungalows untergebracht und sind modern, hell und geschmackvoll eingerichtet. Alle verfügen über Klimaanlage, Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn, sowie ein grosszügiges Freiluft-Badezimmer.
Seaview Villa (12): Die 86 m² grosse Villen verfügen über einen grosszügigen Aussenbereich mit Badewanne, Lounge-Bereich und Meersicht.
Beachfront Villa (12): Die 78 m² grossen Villen sind grosszügig gestaltet und verfügen über eine Badewanne im Freien. Wenige Schritte trennen Sie vom Strand.
Seaview Villa (12): Die 86 m² grosse Villen verfügen über einen grosszügigen Aussenbereich mit Badewanne, Lounge-Bereich und Meersicht.
Beachfront Villa (12): Die 78 m² grossen Villen sind grosszügig gestaltet und verfügen über eine Badewanne im Freien. Wenige Schritte trennen Sie vom Strand.
ab CHF 97.– / pro Person
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