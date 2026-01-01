Beschreibung

Einleitung Das Spa kombiniert klassische mit modernen Behandlungsmethoden. Zu weiteren Ein­rich­tungen gehören ein traumhafter Infinity-Pool, Tennisplatz und Fahr­rad­verleih. Sportliche Aktivitäten können vom Hotel organisiert werden. Gewisse Sportarten sind in der Regenzeit nicht verfügbar.

Lage An einer unberührten 300 m langen Bucht gelegen, 30 Minuten vom Flughafen und ca. 20 Minuten von der Hauptstadt Duong Dong entfernt.

Angebot Der Küchenchef zaubert köstliche vietnamesische und internationale Gerichte auf den Tisch, mit Vor­liebe den täglich gefangenen Fisch und Meeresfrüchte. Das «Il Ristorante» liegt am Strand und hat auch eine Bar welche direkt am Meer liegt.