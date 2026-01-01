Green Bay Phu Quoc Resort & Spa
Phu Quoc
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools mit Kinderbecken laden zum Entspannen ein. Der «Xa Spa» bietet Behandlungen in offenen Therapieräumen inmitten der Natur, ergänzt durch Sauna, Dampfbad, Schönheitssalon sowie Yoga und Meditation. Ein Fitness steht ebenfalls zur Verfügung. Der Kids Club bietet Bastel-, Spiel- und Lernprogramme für die jüngsten Gäste. Darüber hinaus stehen Kayaking, Stand-Up-Paddeln, Schnorcheln, Veloverleih und Tennis zur Verfügung, wobei Kayaking, Schnorcheln und Veloverleih im Aufenthalt inbegriffen sind.
Lage
Das Resort liegt eingebettet in tropischen Dschungel im Nordwesten von Phu Quoc. Die Hanglage bringt Wege mit Stufen mit sich, was für Gäste mit eingeschränkter Mobilität zu berücksichtigen ist. Das Ortszentrum von Duong Dong ist in 30 Fahrminuten erreichbar, der internationale Flughafen in 45 Fahrminuten. Die unmittelbare Umgebung ist ländlich und ruhig, es gibt keine lokalen Restaurants in Gehdistanz. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet das Resort regelmässig mit Duong Dong.
Angebot
Das «Palm Bistro» verwöhnt mit internationaler Küche und Afternoon Tea in entspannter Atmosphäre. Im «Gió» dreht sich alles um authentische asiatische Gerichte, ideal für ein Abendessen nach einem langen Tag am Strand. Die «Coral Dining & Bar» lädt mit Tapas und erfrischenden Drinks bis in den späten Abend zum Verweilen ein, während die «Pool Bar» tagsüber für Erfrischungen sorgt.
Zimmer
Die 78 Villen sind im Lodge-Stil gehalten: handgefertigte Holzmöbel, helle Wände und offene Badezimmer mit Aussendusche und freistehender Badewanne schaffen eine rustikale Eleganz. Alle Villen verfügen über Klimaanlage, Deckenventilatoren, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn sowie eine private Terrasse.
Green Villa (35): 115 m² gross, im Garten mit Dschungelblick sowie Aussendusche und Badewanne auf der Terrasse.
Green Pool Villa (4): 155 m² gross, gleich wie die Green Villa, jedoch mit einem privaten Swimmingpool.
Hillside Pool Villa (7): 162 m² gross, hoch oben am Hang gelegen mit spektakulärer Aussicht, grosszügiger Terrasse und privatem Infinity-Pool.
Ocean Pool Villa (10): 162 m² gross, etwas erhöht gelegen mit Meerblick und privatem Swimmingpool.
Beachfront Pool Villa (14): 170 m² gross, wenige Schritte vom Sand entfernt mit privatem Swimmingpool.
Family Pool Villa (5): 260 m² gross, mit 2 Schlafzimmern und privatem Swimmingpool.
Green Villa (35): 115 m² gross, im Garten mit Dschungelblick sowie Aussendusche und Badewanne auf der Terrasse.
Green Pool Villa (4): 155 m² gross, gleich wie die Green Villa, jedoch mit einem privaten Swimmingpool.
Hillside Pool Villa (7): 162 m² gross, hoch oben am Hang gelegen mit spektakulärer Aussicht, grosszügiger Terrasse und privatem Infinity-Pool.
Ocean Pool Villa (10): 162 m² gross, etwas erhöht gelegen mit Meerblick und privatem Swimmingpool.
Beachfront Pool Villa (14): 170 m² gross, wenige Schritte vom Sand entfernt mit privatem Swimmingpool.
Family Pool Villa (5): 260 m² gross, mit 2 Schlafzimmern und privatem Swimmingpool.
ab CHF 87.– / pro Person
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