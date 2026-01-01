Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools mit Kinderbecken laden zum Entspannen ein. Der «Xa Spa» bietet Behandlungen in offenen Therapieräumen inmitten der Natur, ergänzt durch Sauna, Dampfbad, Schönheitssalon sowie Yoga und Meditation. Ein Fitness steht ebenfalls zur Verfügung. Der Kids Club bietet Bastel-, Spiel- und Lernprogramme für die jüngsten Gäste. Darüber hinaus stehen Kayaking, Stand-Up-Paddeln, Schnorcheln, Veloverleih und Tennis zur Verfügung, wobei Kayaking, Schnorcheln und Veloverleih im Aufenthalt inbegriffen sind.

Lage Das Resort liegt eingebettet in tropischen Dschungel im Nordwesten von Phu Quoc. Die Hanglage bringt Wege mit Stufen mit sich, was für Gäste mit eingeschränkter Mobilität zu berücksichtigen ist. Das Ortszentrum von Duong Dong ist in 30 Fahrminuten erreichbar, der internationale Flughafen in 45 Fahrminuten. Die unmittelbare Umgebung ist ländlich und ruhig, es gibt keine lokalen Restaurants in Gehdistanz. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet das Resort regelmässig mit Duong Dong.

Angebot Das «Palm Bistro» verwöhnt mit internationaler Küche und Afternoon Tea in entspannter Atmosphäre. Im «Gió» dreht sich alles um authentische asiatische Gerichte, ideal für ein Abendessen nach einem langen Tag am Strand. Die «Coral Dining & Bar» lädt mit Tapas und erfrischenden Drinks bis in den späten Abend zum Verweilen ein, während die «Pool Bar» tagsüber für Erfrischungen sorgt.