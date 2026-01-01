Das Hotel verfügt insgesamt über 74 Zimmer. 43 Zimmer, die sich in zweistöckigen Reihenbun­galows im Garten befinden sowie 27 Zimmer in einem neuen dreistöckigen Hotelgebäude.

Deluxe Garden (22): 38 m² grosse Zimmer, komfortabel und stilvoll eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, DVD-Gerät, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, iPod-Station, Safe, Föhn und Dusche sowie Balkon oder kleiner Terrasse mit Gartensicht. Die Zimmer dieser Kategorie sind in den bestehenden zweistöckigen Reihen­bungalows im hinteren Teil der tropischen Garten­anlage untergebracht.

Premier Garden (12): 46 m² grosse Zimmer im neuen, dreistöckigen Gebäude mit Gartensicht.



Premier Ocean View (12): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie die Premier Garden Zimmer, jedoch mit Meersicht.

Classic Villa Garden (14): Die 52 m² grossen Zimmer befinden sich in Reihen­bun­galows mit Terrasse und privatem Garten. Gleiche Ein­richtung wie die Deluxe Garden Zimmer, jedoch zusätzlich mit grösserem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.

Memorable Premier Ocean (3): 53 m² grosse Zimmer mit Balkon oder Terrasse.

Badezimmer mit freistehender Badewanne und Dusche.

La Veranda Ocean View Villa (5): 69 m² grosses Bungalow, das sich in der ersten Reihe zum Strand befindet. Diese Kate­gorie bietet teilweise Meersicht.