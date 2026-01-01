La Veranda Resort
Phu Quoc
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool mit Sonnendeck im Zentrum der Anlage. Wellness Center mit grossem Massageangebot, Sauna, Fitness, Yoga Raum (teilweise gratis Lektionen) und einem Wassersportzentrum. Fahrräder und Kajaks stehen gratis zur Verfügung. Das Resort betreibt zudem den wunderschönen «Paradiso Beach Club» im Süden der Insel am Bai Sao Beach. Ein kostenloser Shuttlebus (ca. 30 Fahrminuten) steht zur Verfügung.
Lage
Direkt am langen Sandstrand Bai Truong im Westen der Insel, ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Einige lokale Restaurants befinden sich in der Nähe des Resorts.
Angebot
Im «The Pepper Tree» haben Sie einen herrlichen Blick aufs Meer und geniessen lokale wie auch internationale Mahlzeiten. Im «Le Jardin» geht es léger zu und her – hier werden Pizzas und Snacks serviert. Das Hotel organisiert regelmässig Grillabende direkt am Strand. Kühle Drinks und Cocktails geniesst man in der schicken «Le Bar», natürlich am besten während eines Sonnenunterganges.
Zimmer
Das Hotel verfügt insgesamt über 74 Zimmer. 43 Zimmer, die sich in zweistöckigen Reihenbungalows im Garten befinden sowie 27 Zimmer in einem neuen dreistöckigen Hotelgebäude.
Badezimmer mit freistehender Badewanne und Dusche.
Das Hotel verfügt insgesamt über 74 Zimmer. 43 Zimmer, die sich in zweistöckigen Reihenbungalows im Garten befinden sowie 27 Zimmer in einem neuen dreistöckigen Hotelgebäude.
Deluxe Garden (22): 38 m² grosse Zimmer, komfortabel und stilvoll eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Gerät, Minibar, Kaffee-/Teekocher, iPod-Station, Safe, Föhn und Dusche sowie Balkon oder kleiner Terrasse mit Gartensicht. Die Zimmer dieser Kategorie sind in den bestehenden zweistöckigen Reihenbungalows im hinteren Teil der tropischen Gartenanlage untergebracht.
Premier Garden (12): 46 m² grosse Zimmer im neuen, dreistöckigen Gebäude mit Gartensicht.
Premier Ocean View (12): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Premier Garden Zimmer, jedoch mit Meersicht.
Classic Villa Garden (14): Die 52 m² grossen Zimmer befinden sich in Reihenbungalows mit Terrasse und privatem Garten. Gleiche Einrichtung wie die Deluxe Garden Zimmer, jedoch zusätzlich mit grösserem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Memorable Premier Ocean (3): 53 m² grosse Zimmer mit Balkon oder Terrasse.
Badezimmer mit freistehender Badewanne und Dusche.
La Veranda Ocean View Villa (5): 69 m² grosses Bungalow, das sich in der ersten Reihe zum Strand befindet. Diese Kategorie bietet teilweise Meersicht.
ab CHF 99.– / pro Person
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