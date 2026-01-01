Hanoi Reisen vom Spezialisten

Für wen sich ein Aufenthalt eignet

Die Stadt passt zu Reisenden, die Geschichte, Architektur und dichtes Alltagsleben mehr interessieren als Ruhe: schmale Gassen, ununterbrochener Rollerverkehr, Garküchen direkt auf dem Gehsteig. Wer hauptsächlich Erholung oder Badeferien sucht, plant Hanoi besser als kurzen Auftakt und verlegt die Erholung an die Küste. Auch für Reisende, die schlecht zu Fuss unterwegs sind, ist die Altstadt anspruchsvoll – die Gehsteige sind oft belegt.

Quartiere und Unterkünfte

Die Wahl des Quartiers prägt den Aufenthalt stärker als die Hotelkategorie. In der Altstadt, deren Gassen traditionell nach den dort ansässigen Handwerkszweigen benannt sind, wohnen Sie mitten im Geschehen: kurze Wege, dafür Geräusche bis in die Nacht. Das ehemalige französische Viertel ist ruhiger und übersichtlicher, mit breiteren Alleen und Kolonialbauten. Rund um den Westsee nordwestlich der Altstadt wird es grüner und wohnlicher, dafür sind die Wege in die Innenstadt länger.

Entsprechend unterschiedlich fällt das Angebot aus. Kleinere, inhabergeführte Häuser finden sich vor allem in der Altstadt, grössere Hotels mit Pool und Ausweichmöglichkeiten eher in den ruhigeren Vierteln. Wenn Sie nach der Anreise erst ankommen möchten, ist ein Zimmer abseits der Hauptgassen meist die bessere Wahl.

Essen, Kultur und Tagesrhythmus

Die Küche des Nordens gilt als weniger süss und weniger scharf als jene Südvietnams. Nudelsuppen wie Pho oder gegrilltes Schweinefleisch mit Reisnudeln, bekannt als Bun Cha, isst man häufig an einfachen Strassenständen auf niedrigen Hockern. Der Tag beginnt früh: Wer morgens unterwegs ist, erlebt Sport und Markttreiben an den Seen, bevor Hitze und Verkehr zunehmen.

Kulturell reicht das Spektrum vom traditionellen Wasserpuppentheater, einer Kunstform aus den Reisfeldern des Nordens, bis zu Museen über die Landesgeschichte und die ethnischen Minderheiten Vietnams. Viele Sehenswürdigkeiten der Innenstadt lassen sich zu Fuss verbinden; für längere Strecken sind Taxis und Fahrdienste üblich. Zwei bis drei volle Tage reichen für einen ersten Eindruck, ohne dass der Aufenthalt zur Hetze wird.

Worauf Sie bei der Planung achten

Nordvietnam hat ausgeprägte Jahreszeiten: In den kühleren Monaten kann es diesig und grau werden, im Sommer schwül und regnerisch. Wer die Halong-Bucht anschliessen möchte, sollte das bei der Reisezeit mitdenken, denn Sicht und Seegang hängen stark davon ab. Rund um das Neujahrsfest Tet reisen viele Vietnamesinnen und Vietnamesen zu ihren Familien; Betriebe schliessen zeitweise und Verbindungen sind früh ausgebucht.

Sinnvoll ist Hanoi als Auftakt oder Abschluss einer längeren Vietnam-Reise, kombiniert mit dem Norden und später mit Zentral- oder Südvietnam. Welche Reihenfolge für Sie aufgeht, hängt von Reisedauer, Tempo und Flügen ab – wir ordnen die Etappen gerne mit Ihnen zusammen.