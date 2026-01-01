Die 108 modernen und geschmackvoll eingerichteten Zimmer lie­gen in mehreren, fünf-stöckigen Gebäu­den, die sich um den grosszügigen Pool grup­­­­­pieren. Sie verfügen über einen Balkon mit bequemem Tagesbett, Klimaanlage, gratis Inter­­net­zu­gang, Fern­seher, Minibar, Kaf­fee-/Teekocher, Safe, Föhn und ein Bade­zim­mer mit Regen­dusche.

Deluxe Garden View (40): 39 m² gross, auf den Etage 1-3 gelegen mit Sicht in den üppig grünen Garten, auf den .

Deluxe Ocean View (39): Gleich wie Deluxe Garden View, im 4.

Stockwerk mit Meersicht (teilweise nur seitliche Meersicht).

Premium Ocean (21): Gleich wie Deluxe Ocean View, auf der obersten Etage gelegen mit fantastischem Meerblick. Zusätzlich verfügen die Zimmer über eine Badewanne.