Dusit Princess Moonrise Beach Resort
Phu Quoc
Beschreibung
Einleitung
Der grosse Infinity-Swimmingpool und das schöne «Luna Thai Spa» laden optimal zum Erholen ein. Ein gut ausgestattetes Fitnesscenter bietet Abwechslung. Für die Kinder gibt es einen Kid’s Club. Souvenirshop.
Lage
Direkt am schönen Long Beach gelegen mit zahlreichen lokalen Restaurants in der Umgebung. Gratis Shuttlebus zum Ortszentrum und zum Flughafen (ca. 10 Min.).
Angebot
Das gehobene Thai Street Food Restaurant «Soi14» und das stilvolle «Palm Kitchen» Restaurant, welches westliche sowie asiatische Küche serviert, werden sie kulinarisch verwöhnen. Die Lobby-Bar ergänzt mit köstlichen Snacks, feinstem vietnamesischen Kaffee und einer grossen Auswahl an Getränken. An der Poolbar können Sie Getränke sitzend im Pool geniessen.
Zimmer
Die 108 modernen und geschmackvoll eingerichteten Zimmer liegen in mehreren, fünf-stöckigen Gebäuden, die sich um den grosszügigen Pool gruppieren. Sie verfügen über einen Balkon mit bequemem Tagesbett, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und ein Badezimmer mit Regendusche.
Stockwerk mit Meersicht (teilweise nur seitliche Meersicht).
Die 108 modernen und geschmackvoll eingerichteten Zimmer liegen in mehreren, fünf-stöckigen Gebäuden, die sich um den grosszügigen Pool gruppieren. Sie verfügen über einen Balkon mit bequemem Tagesbett, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und ein Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe Garden View (40): 39 m² gross, auf den Etage 1-3 gelegen mit Sicht in den üppig grünen Garten, auf den .
Deluxe Ocean View (39): Gleich wie Deluxe Garden View, im 4.
Stockwerk mit Meersicht (teilweise nur seitliche Meersicht).
Premium Ocean (21): Gleich wie Deluxe Ocean View, auf der obersten Etage gelegen mit fantastischem Meerblick. Zusätzlich verfügen die Zimmer über eine Badewanne.
ab CHF 61.– / pro Person
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