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Dusit Princess Moonrise Beach Resort

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Phu Quoc

Rundum exzellentes Hotel an einer top Lage. Die gemütliche Atmos­phäre am Abend mit Livemusik und das exzellentee Frühstücksbuffet werden Sie begeistern.

Beschreibung

Einleitung
Der grosse Infini­ty-Swimmingpool und das schöne «Luna Thai Spa» laden optimal zum Erholen ein. Ein gut ausgestattetes Fitnesscenter bietet Abwechs­lung. Für die Kinder gibt es einen Kid’s Club. Souvenirshop.
Lage
Direkt am schönen Long Beach gelegen mit zahlreichen lokalen Restaurants in der Umgebung. Gratis Shuttlebus zum Orts­zen­trum und zum Flughafen (ca. 10 Min.).
Angebot
Das gehobene Thai Street Food Restaurant «Soi14» und das stilvolle «Palm Kitchen» Restaurant, welches westliche sowie asiatische Küche serviert, werden sie kulinarisch verwöhnen. Die Lobby-Bar ergänzt mit köstlichen Snacks, feinstem viet­namesischen Kaffee und einer grossen Auswahl an Getränken. An der Poolbar können Sie Getränke sitzend im Pool geniessen.
Zimmer

Die 108 modernen und geschmackvoll eingerichteten Zimmer lie­gen in mehreren, fünf-stöckigen Gebäu­den, die sich um den grosszügigen Pool grup­­­­­pieren. Sie verfügen über einen Balkon mit bequemem Tagesbett, Klimaanlage, gratis Inter­­net­zu­gang, Fern­seher, Minibar, Kaf­fee-/Teekocher, Safe, Föhn und ein Bade­zim­mer mit Regen­dusche.
Deluxe Garden View (40): 39 m² gross, auf den Etage 1-3 gelegen mit Sicht in den üppig grünen Garten, auf den .
Deluxe Ocean View (39): Gleich wie Deluxe Garden View, im 4.

Stockwerk mit Meersicht (teilweise nur seitliche Meersicht).
Premium Ocean (21): Gleich wie Deluxe Ocean View, auf der obersten Etage gelegen mit fantastischem Meerblick. Zusätzlich verfügen die Zimmer über eine Badewanne.

ab CHF 61.– / pro Person

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