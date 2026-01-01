Hue Reisen
Hue in Zentralvietnam: Kaiserstadt, Reisezeit und passende Unterkünfte
Wann Sie Hue am besten besuchen
Zentralvietnam folgt einem anderen Klimamuster als der Norden und der Süden des Landes. Die trockeneren und sonnigeren Wochen liegen im Frühling und im Frühsommer – dann sind Zitadelle, Kaisergräber und Bootsfahrten am angenehmsten. Der Herbst gilt in dieser Region als Regenzeit, in der auch Taifune die Küste streifen können; Hue gehört zu den niederschlagsreicheren Städten Vietnams. Wer ausserhalb der Trockenzeit reist, sollte das Programm bewusst flexibel halten.
Was Sie vor Ort erwartet
Hue ist deutlich ruhiger als Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Zentrum ist flach und überschaubar, vieles lässt sich zu Fuss, mit dem Velo oder per Boot erschliessen. Für die Zitadelle und ein bis zwei Kaisergräber planen Sie am besten einen vollen Tag ein, eher zwei – die Grabanlagen liegen verstreut ausserhalb der Stadt. Ein eigenes Thema ist die Küche: Hue ist für seine höfische Kochtradition und für kräftig gewürzte Nudelsuppen bekannt.
Passt Hue zu Ihrer Reise?
Die Stadt eignet sich vor allem, wenn Sie sich für Geschichte, Architektur, Tempelanlagen und Kulinarik interessieren und Vietnam nicht als reines Badeziel verstehen. Weniger passend ist Hue, wenn Strandtage, Nachtleben oder Shopping im Vordergrund stehen – dafür sind andere Etappen der Reise die bessere Wahl. Auch als blosser Zwischenstopp von wenigen Stunden funktioniert die Stadt selten gut; sie erschliesst sich, wenn man ihr Zeit lässt.
Womit sich Hue kombinieren lässt
Hue liegt auf der klassischen Nord-Süd-Route durch Vietnam und wird deshalb fast immer mit weiteren Stationen verbunden: im Norden mit Hanoi und der Halong-Bucht, im Süden mit Da Nang, Hoi An und später dem Mekongdelta. Die Verbindung Richtung Da Nang führt über den Wolkenpass Hai Van entlang der Küste und gilt landschaftlich als lohnender Abschnitt – sie lässt sich per Auto oder mit dem Zug zurücklegen.
Nördlich der Stadt liegen die ehemalige entmilitarisierte Zone aus der Zeit des Vietnamkriegs sowie die Höhlenlandschaft von Phong Nha. Beides lässt sich als Ausflug oder als Zwischenetappe in die Route einbauen, wenn Sie mehr Zeit für Zentralvietnam einplanen.
Unterkünfte in und um Hue
Die Unterkünfte verteilen sich im Wesentlichen auf zwei Lagen: Stadthotels nahe dem Flussufer und der Zitadelle, von denen aus Sie die Sehenswürdigkeiten zu Fuss oder mit kurzen Transfers erreichen, und ruhigere Resorts ausserhalb in Richtung Küste und Lagune. Welche Variante sinnvoll ist, hängt davon ab, ob Hue bei Ihnen eine Besichtigungsetappe oder ein Ort zum Verweilen sein soll. Unsere Spezialisten ordnen die Optionen im Beratungsgespräch für Sie ein.
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