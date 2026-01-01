  Mai Chau, Vietnam

Das Mai-Chau-Tal: Reisfelder und Dörfer der Weissen Thai

Das Mai-Chau-Tal gehört zu den lieblichsten Landschaften Nordvietnams. Zwischen bewaldeten Karstbergen breitet sich ein Mosaik aus Reisfeldern aus, das je nach Saison in zartem oder sattem Grün leuchtet – am intensivsten von Mai bis Juni und noch einmal von September bis Oktober, wenn die Ernte bevorsteht. Mittendrin liegen die Dörfer der Weissen Thai mit ihren traditionellen Pfahlbauten aus Holz und Bambus. Unter den Häusern klappern Webstühle, auf den Veranden trocknen Stoffe und Kräuter, und abends kehrt eine Stille ein, die man aus den Städten des Landes kaum kennt.

Ruhiger Gegenpol zu Hanoi

Die Anreise ist unkompliziert: In wenigen Autostunden gelangen Sie von der Hauptstadt ins Tal, meist mit privatem Fahrer und Zwischenhalten unterwegs. Umso grösser ist der Kontrast bei der Ankunft – statt Hupkonzert und Rollerströmen empfangen Sie Vogelstimmen, Wasserbüffel und der Blick über stille Felder. Viele Gäste verbinden einige Nächte in einem der Hotels in Hanoi mit zwei bis drei Nächten in Mai Chau und erleben so beide Gesichter Nordvietnams: das quirlige Stadtleben und den gemächlichen Rhythmus des Landes.

Per Velo und zu Fuss unterwegs

Mai Chau erkundet man am schönsten aus eigener Kraft. Flache Strässchen und Feldwege verbinden die Dörfer im Tal und eignen sich ideal für gemütliche Velotouren zwischen Reisfeldern, Gemüsegärten und Bambushainen. Wer lieber zu Fuss unterwegs ist, spaziert von Dorf zu Dorf, schaut den Bauern bei der Feldarbeit zu oder steigt auf schmalen Pfaden zu Aussichtspunkten am Talrand hinauf. Übernachtet wird in einfachen Lodges oder stilvollen Resorts inmitten der Natur – oft mit Blick über das Tal und die umliegenden Karstberge.

Für wen Mai Chau passt

Mai Chau ist kein Ziel für ein dichtes Besichtigungsprogramm – und genau das macht seinen Reiz aus. Das Tal eignet sich für Ruhesuchende, Naturliebhaber und alle, die dem ländlichen Vietnam und seinen ethnischen Minderheiten begegnen möchten. Besonders schön fügt es sich als Baustein in eine Rundreise durch den Norden Vietnams ein oder dient als ruhige Verlängerung von zwei bis drei Tagen ab Hanoi, bevor die Reise weitergeht oder der Heimflug ansteht.

Reisezeit und Kombinationen

Nordvietnam ist subtropisch geprägt: Von Dezember bis Februar ist es angenehm kühl, im Sommer heiss und feucht – Frühjahr und Herbst gelten deshalb als besonders angenehme Reisemonate. Details dazu finden Sie unter beste Reisezeit für Vietnam. Wer die Landschaften des Nordens vertiefen möchte, kombiniert Mai Chau mit Ninh Binh, wo Karsttürme im Landesinneren aufragen und Bootstouren durch Tam Coc und Trang An führen. Unsere Vietnam-Spezialisten stimmen Route, Unterkünfte und Reisezeit persönlich auf Ihre Wünsche ab.