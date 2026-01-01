Hoi An Reisen vom Spezialisten

Für wen Hoi An passt

Hoi An eignet sich für Reisende, die Kultur und Erholung verbinden möchten, ohne ständig die Unterkunft zu wechseln. Die Wege sind kurz und flach, die Altstadt grösstenteils autofrei – das kommt Familien mit Kindern ebenso entgegen wie Gästen, die gerne zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Auch für Paare, die nach einer Rundreise einen ruhigen Abschluss suchen, ist der Ort eine naheliegende Wahl.

Weniger passend ist die Stadt, wenn Sie grossstädtisches Nachtleben, ein breites Ausgehangebot oder Trekking in Bergregionen suchen. Dafür sind Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt beziehungsweise der bergige Norden Vietnams die besseren Ziele. Und wer ausschliesslich am Strand liegen und auf Stadtkulisse verzichten möchte, findet in Vietnam ruhigere Adressen – der Reiz von Hoi An liegt gerade in der Mischung aus beidem.

Wo Sie wohnen: Stadtnähe, Flussufer oder Meer

Die Unterkünfte verteilen sich auf drei Lagen, und die Wahl prägt Ihren Aufenthalt spürbar. Kleine Hotels nahe der Altstadt bedeuten kurze Wege am Abend, dafür mehr Betrieb vor der Tür. Häuser am Flussufer und zwischen den Reisfeldern liegen ruhiger und ländlicher. Resorts am Meer richten sich an Gäste, die Badetage in den Vordergrund stellen. Da die Distanzen überschaubar sind, lassen sich alle drei Welten mit Velo, Taxi oder Transfer kombinieren.

Was Sie vor Ort erwartet

Neben der Altstadt gehören Bootsfahrten auf dem Fluss, Radtouren durch Reisfelder sowie Besuche in Fischer- und Handwerksdörfern zum üblichen Programm. Die zentralvietnamesische Küche ist ein Thema für sich: Die Stadt hat eigene Gerichte wie Cao Lau hervorgebracht, und Kochkurse mit vorherigem Marktbesuch werden vielerorts angeboten. An Vollmondabenden verwandelt ein Laternenfest die Gassen und das Flussufer.

Wenn Sie sich Kleidung anfertigen lassen möchten, erteilen Sie den Auftrag am besten gleich zu Beginn Ihres Aufenthalts – für Anprobe und Änderungen braucht es Zeit. Rechnen Sie ausserdem damit, dass die Altstadt tagsüber und am frühen Abend gut besucht ist. Am ruhigsten ist es in den frühen Morgenstunden, wenn die Gassen noch den Anwohnerinnen und Anwohnern gehören.

Wie Hoi An in Ihre Reise passt

Als Etappe lässt sich der Ort gut mit dem Norden rund um Hanoi und die Halong-Bucht oder mit dem Süden zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Mekongdelta verbinden. Ob Sie ihn als kurzen Zwischenhalt einplanen oder als längeren Badeaufenthalt ans Ende Ihrer Reise setzen, hängt vor allem davon ab, wie dicht Ihr Programm vorher war. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben – wir ordnen die Etappen entsprechend.