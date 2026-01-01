Hoi An Reisen vom Spezialisten
Ferien in der Seidenstadt
Für wen Hoi An passt
Hoi An eignet sich für Reisende, die Kultur und Erholung verbinden möchten, ohne ständig die Unterkunft zu wechseln. Die Wege sind kurz und flach, die Altstadt grösstenteils autofrei – das kommt Familien mit Kindern ebenso entgegen wie Gästen, die gerne zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Auch für Paare, die nach einer Rundreise einen ruhigen Abschluss suchen, ist der Ort eine naheliegende Wahl.
Weniger passend ist die Stadt, wenn Sie grossstädtisches Nachtleben, ein breites Ausgehangebot oder Trekking in Bergregionen suchen. Dafür sind Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt beziehungsweise der bergige Norden Vietnams die besseren Ziele. Und wer ausschliesslich am Strand liegen und auf Stadtkulisse verzichten möchte, findet in Vietnam ruhigere Adressen – der Reiz von Hoi An liegt gerade in der Mischung aus beidem.
Wo Sie wohnen: Stadtnähe, Flussufer oder Meer
Die Unterkünfte verteilen sich auf drei Lagen, und die Wahl prägt Ihren Aufenthalt spürbar. Kleine Hotels nahe der Altstadt bedeuten kurze Wege am Abend, dafür mehr Betrieb vor der Tür. Häuser am Flussufer und zwischen den Reisfeldern liegen ruhiger und ländlicher. Resorts am Meer richten sich an Gäste, die Badetage in den Vordergrund stellen. Da die Distanzen überschaubar sind, lassen sich alle drei Welten mit Velo, Taxi oder Transfer kombinieren.
Was Sie vor Ort erwartet
Neben der Altstadt gehören Bootsfahrten auf dem Fluss, Radtouren durch Reisfelder sowie Besuche in Fischer- und Handwerksdörfern zum üblichen Programm. Die zentralvietnamesische Küche ist ein Thema für sich: Die Stadt hat eigene Gerichte wie Cao Lau hervorgebracht, und Kochkurse mit vorherigem Marktbesuch werden vielerorts angeboten. An Vollmondabenden verwandelt ein Laternenfest die Gassen und das Flussufer.
Wenn Sie sich Kleidung anfertigen lassen möchten, erteilen Sie den Auftrag am besten gleich zu Beginn Ihres Aufenthalts – für Anprobe und Änderungen braucht es Zeit. Rechnen Sie ausserdem damit, dass die Altstadt tagsüber und am frühen Abend gut besucht ist. Am ruhigsten ist es in den frühen Morgenstunden, wenn die Gassen noch den Anwohnerinnen und Anwohnern gehören.
Wie Hoi An in Ihre Reise passt
Als Etappe lässt sich der Ort gut mit dem Norden rund um Hanoi und die Halong-Bucht oder mit dem Süden zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Mekongdelta verbinden. Ob Sie ihn als kurzen Zwischenhalt einplanen oder als längeren Badeaufenthalt ans Ende Ihrer Reise setzen, hängt vor allem davon ab, wie dicht Ihr Programm vorher war. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben – wir ordnen die Etappen entsprechend.
Four Seasons Resort The Nam Hai
ab CHF 408.– / pro Person
Hoi An
Drei Infinity-Pools bilden das Zentrum der Anlage und bieten herrliche Meersicht. Der «Family Pool» wird im Winter...
Namia River Retreat
ab CHF 274.– / pro Person
Hoi An
Das tägliche Inklusivprogramm im Namia River Retreat macht jeden Aufenthalt zu einer ganzheitlichen Erfahrung....
Anantara Hoi An Resort
ab CHF 185.– / pro Person
Hoi An
Grosser Swimmingpool im Garten. Tägliche Yoga Lektionen und schönes Spa mit zahlreichen Massagen und...
Boutique Hoi An Resort
ab CHF 90.– / pro Person
Hoi An
Die wunderschöne, gepflegte Gartenanlage und der grosszügige Swimmingpool sind das Herzstück des Hotels und...
Little Riverside
ab CHF 65.– / pro Person
Hoi An
Outdoor Rooftop Infinity-Pool, Fitness, privater Hotelstrand, kostenfreier Fahrradverleih, Kochkurse. Vor Ort können...
Aira Boutique Hoi An Hotel & Villa
ab CHF 42.– / pro Person
Hoi An
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools. Für Erholung sorgt zudem das «Aira Spa» mit einer Auswahl an...
Altstadt und Strand an einem Ort
Hoi An liegt in Zentralvietnam am Thu-Bon-Fluss, nur wenige Kilometer vom Meer entfernt. Die weitgehend autofreie Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und lässt sich bequem zu Fuss oder mit dem Velo erkunden. Für Ferien besonders attraktiv ist die Kombination, die kaum ein anderer Ort in Vietnam bietet: Kultur am Morgen, Strand am Nachmittag. Die Sandstrände von An Bang und Cua Dai liegen eine kurze Velofahrt von der Altstadt entfernt, viele Resorts stehen direkt am Meer oder ruhig am Flussufer. Wer nach einer Rundreise ausspannen und trotzdem etwas erleben möchte, ist hier richtig.
Beste Reisezeit und Ausflüge ab Hoi An
In Zentralvietnam gelten die Monate von etwa Februar bis August als angenehmste Reisezeit mit viel Sonne und wenig Regen. Zwischen September und Dezember fällt deutlich mehr Niederschlag; dann kann es in der tief gelegenen Altstadt zeitweise zu Überschwemmungen kommen. Erreichbar ist Hoi An über den internationalen Flughafen von Da Nang, rund 30 Kilometer entfernt. Von Hoi An aus lohnen sich Ausflüge zur Cham-Tempelanlage My Son, zu den Marmorbergen bei Da Nang oder über den Wolkenpass in die alte Kaiserstadt Hue.
Als erholsamer Zwischenstopp passt die Seidenstadt in praktisch jede Vietnam-Rundreise – unsere Spezialisten planen die Etappen so, dass Ihnen genügend Zeit zum Treibenlassen bleibt.
Hoi An: Altstadt, Laternen und My Son
Der frühere Handelshafen am Thu Bon zählt seit 1999 zum UNESCO-Welterbe – die Altstadt blieb von den Kriegen weitgehend verschont.
Die japanische Brücke und die Kaufmannshäuser
Die überdachte Brücke aus dem 16. Jahrhundert verband einst das japanische mit dem chinesischen Viertel. Ringsum stehen Kaufmannshäuser, Versammlungshallen und Tempel, viele noch im Familienbesitz und zu besichtigen.
Das Laternenfest
Am Vollmondtag jedes Monats schaltet die Altstadt das elektrische Licht ab; Seidenlaternen und Kerzen auf dem Fluss übernehmen. Auch an gewöhnlichen Abenden ist die Beleuchtung das Markenzeichen des Orts.
Schneider und Küche
Hoi An ist für Massschneiderei bekannt – ein Anzug oder Kleid entsteht in ein bis zwei Tagen. Kulinarisch stehen Cao Lau und White Rose auf der Karte, zwei Gerichte, die es praktisch nur hier gibt.
My Son und An Bang
Rund eine Fahrstunde westlich liegt die Tempelanlage My Son, das religiöse Zentrum der Cham – ebenfalls UNESCO-Welterbe, am schönsten früh am Morgen. In Gegenrichtung erreichen Sie in zehn Minuten den Strand von An Bang.
Häufige Fragen zu Hoi An
Von Februar bis Juli ist es trocken und warm. Von Oktober bis November fällt der meiste Regen; in dieser Zeit kann der Thu Bon über die Ufer treten und Teile der Altstadt überfluten.
Über den Flughafen Da Nang, von dort sind es rund 45 Minuten mit dem Transfer. Da Nang wird ab Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt mehrmals täglich angeflogen.
Die Altstadt mit der japanischen Brücke, das Laternenfest am Vollmondtag, einen Massschneider-Besuch sowie Ausflüge zur Cham-Tempelanlage My Son und an den Strand von An Bang.
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