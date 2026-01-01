Salinda Resort
Phu Quoc
Beschreibung
Einleitung
Schöne PooIanlage mit Kinderbecken, Kinderclub. Spa-Bereich, Fitnesscenter, Wassersport und Boutique.
Lage
Direkt an schönem Strandabschnitt des Duong Dong Strandes gelegen, nahe von lokalen Restaurants am Strand und an der Strasse. Der Hauptort Duong Dong sowie der Flughafen sind ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Restaurant «Salinda» mit Showküche und Livemusik. 2 Restaurants mit italienischer und indischer Küche. Lobby Lounge und Poolbar.
Zimmer
Die 108 komfortablen Zimmer und 14 Villen sind in hellen Farbtönen dekoriert und verfügen über ein Tagesbett. Die Zimmer liegen in einem langgezogenen 4-geschossigen Gebäude. Zur modernen Ausstattung zählen Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Stockwerk mit Sicht auf den Garten und das Meer in der Ferne (teilweise durch die Vegetation eingeschränkt).
Die 108 komfortablen Zimmer und 14 Villen sind in hellen Farbtönen dekoriert und verfügen über ein Tagesbett. Die Zimmer liegen in einem langgezogenen 4-geschossigen Gebäude. Zur modernen Ausstattung zählen Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Hill View (54): 43 m² gross, Dusche oder Bad, mit geräumiger Terrasse mit Sicht ins Hinterland, zur Strassenseite gelegen.
Deluxe Sea View (18): Gleich wie Deluxe Garden View, im 3.
Stockwerk mit Sicht auf den Garten und das Meer in der Ferne (teilweise durch die Vegetation eingeschränkt).
Premium Deluxe Sea View (18): Gleich wie Deluxe Sea View auf der 4. Etage gelegen mit herrlicher Meersicht.
ab CHF 78.– / pro Person
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