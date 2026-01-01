Die 108 komfortablen Zimmer und 14 Villen sind in hellen Farb­tönen dekoriert und verfügen über ein Tages­­­­bett. Die Zim­mer liegen in einem langgezogenen 4-geschossigen Gebäude. Zur modernen Aus­­­­­­­­stat­tung zählen Kli­maanlage, Decken­ven­ti­lator, Telefon, gratis In­ternet­zu­gang, Fern­seher, iPod-­Docking­sta­tion, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.

Deluxe Hill View (54): 43 m² gross, Dusche oder Bad, mit geräumiger Terrasse mit Sicht ins Hin­terland, zur Strassenseite gelegen.

Deluxe Sea View (18): Gleich wie Deluxe Garden View, im 3.

Stockwerk mit Sicht auf den Garten und das Meer in der Ferne (teilweise durch die Vegetation eingeschränkt).

Premium Deluxe Sea View (18): Gleich wie Deluxe Sea View auf der 4. Etage gelegen mit herrlicher Meersicht.