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  Danang, Vietnam

Da Nang Reisen vom Spezialisten

Strandferien und Kultur in Zentralvietnam

Die Millionenstadt Da Nang liegt am Delta des Han-Flusses im südlichen Mittelvietnam. Sie ist berühmt für ihre Sandstrände und den Einfluss zweier Nationen: Die Stadt diente den Franzosen in der Kolonialzeit als Hafen. Heute ist der Hafen von hoher wirtschaftlicher Bedeutung für das ganze Land. Die Kolonialzeit ist architektonisch in der sehenswerten roten Kathedrale der Stadt zu erkennen. Während des Vietnamkrieges nutzten die Amerikaner Da Nang als Luftwaffenstützpunkt und Marinebasis. Zu dieser Zeit entwickelte sie sich zu einer der grössten Städte Vietnams.

Die Strände und das bergige Umland laden zu spannenden Ausflügen in die Natur ein. Empfehlenswert ist insbesondere ein Besuch auf die Bà Nà Hügel mit der von steinernen Händen getragenen goldenen Brücke, die eine grandiose Aussicht auf die Marmorberge freigibt. Unsere Vietnam Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer individuellen Da Nang Reise.

Wann Sie am besten reisen

Da Nang gehört zur Klimazone Zentralvietnams, die sich vom Norden und vom Süden des Landes unterscheidet. Am zuverlässigsten trocken und sonnig zeigt sich die Küste im Frühling und Frühsommer – das ist die klassische Zeit für Badetage am Meer. Die Herbstmonate gelten als niederschlagsreichste Phase, in der auch tropische Wirbelstürme über die Küste ziehen können. Im Winterhalbjahr bleibt es mild, die Brandung ist jedoch häufig kräftiger und der Himmel öfter bedeckt.

Wer Da Nang mit einer Rundreise durch Vietnam verbindet, legt den Badeteil deshalb sinnvollerweise in die trockene Jahreshälfte. Reisen Sie ausserhalb dieses Fensters, richten Sie den Aufenthalt besser auf Stadt, Kultur und Ausflüge aus und betrachten das Strandprogramm als Zugabe.

Was Sie vor Ort und in der Umgebung erwartet

Da Nang ist eine moderne, weitläufige Hafen- und Wirtschaftsstadt mit einer langen Strandpromenade an der Ostseite und markanten Brücken über den Han – darunter die als Drache gestaltete Wahrzeichenbrücke. Nördlich schliesst die bewaldete Halbinsel Son Tra an, südlich die Marmorberge mit ihren Höhlen, Pagoden und Aussichtspunkten. Im Museum für Cham-Skulptur ist die Kunst des einstigen Cham-Reiches versammelt, das die Region über Jahrhunderte geprägt hat.

Als Basis ist die Stadt gut gewählt: Der internationale Flughafen liegt stadtnah, die Altstadt von Hoi An mit ihren Handelshäusern und Laternengassen befindet sich südlich, die Tempelanlage My Son im Hinterland. Nach Norden führt die Küstenstrasse über den Wolkenpass zur ehemaligen Kaiserstadt Huê mit ihrer Zitadelle. Alle drei Ziele lassen sich als Tagesausflug einbauen oder als Etappe einer Rundreise.

Für wen sich ein Aufenthalt eignet

Da Nang passt zu Reisenden, die Strandtage nicht isoliert verbringen, sondern mit Kultur, Städtebummel und Ausflügen kombinieren wollen – auch zu Familien, die kurze Wege zwischen Hotel, Meer und Sehenswertem schätzen. Wer vor allem historisches Ambiente sucht, wohnt besser direkt in Hoi An. Und wer abgelegene, unverbaute Küstenabschnitte erwartet, sollte wissen, dass sich entlang des Stadtstrandes grössere Resortanlagen und Hochhäuser reihen.

Kulinarisch gehört die Region zu Zentralvietnam, dessen Küche für kräftig gewürzte Nudelsuppen, frische Kräuter und Meeresfrüchte bekannt ist. Gegessen wird in einfachen Strassenlokalen ebenso wie in den Restaurants der Resorts – ein Kontrast, der einen Aufenthalt hier gut beschreibt: internationale Hotellerie direkt am Meer, dahinter eine Stadt, die vom Alltag ihrer Bewohner lebt.

Die folgende Auswahl zeigt Hotels und Resorts in Da Nang aus unserem Programm. Welches Haus zu Ihrer Reisezeit, Ihrem Budget und Ihrer geplanten Route passt, klären wir am liebsten im persönlichen Gespräch.

TIA Wellness ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 226.– / pro Person
Danang
Schöner, grosszügiger Swimming­pool, der direkt am Strand liegt. Umfangreicher Spa-Bereich mit 22 Behandlungszimmern,...
InterContinental Danang Sun Peninsula ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 264.– / pro Person
Danang
Die hoteleigene Standseilbahn führt durch üppiges Grün vom Strand zu den Restaurants und Villen – nicht nur...

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