Da Nang Reisen vom Spezialisten

Wann Sie am besten reisen

Da Nang gehört zur Klimazone Zentralvietnams, die sich vom Norden und vom Süden des Landes unterscheidet. Am zuverlässigsten trocken und sonnig zeigt sich die Küste im Frühling und Frühsommer – das ist die klassische Zeit für Badetage am Meer. Die Herbstmonate gelten als niederschlagsreichste Phase, in der auch tropische Wirbelstürme über die Küste ziehen können. Im Winterhalbjahr bleibt es mild, die Brandung ist jedoch häufig kräftiger und der Himmel öfter bedeckt.

Wer Da Nang mit einer Rundreise durch Vietnam verbindet, legt den Badeteil deshalb sinnvollerweise in die trockene Jahreshälfte. Reisen Sie ausserhalb dieses Fensters, richten Sie den Aufenthalt besser auf Stadt, Kultur und Ausflüge aus und betrachten das Strandprogramm als Zugabe.

Was Sie vor Ort und in der Umgebung erwartet

Da Nang ist eine moderne, weitläufige Hafen- und Wirtschaftsstadt mit einer langen Strandpromenade an der Ostseite und markanten Brücken über den Han – darunter die als Drache gestaltete Wahrzeichenbrücke. Nördlich schliesst die bewaldete Halbinsel Son Tra an, südlich die Marmorberge mit ihren Höhlen, Pagoden und Aussichtspunkten. Im Museum für Cham-Skulptur ist die Kunst des einstigen Cham-Reiches versammelt, das die Region über Jahrhunderte geprägt hat.

Als Basis ist die Stadt gut gewählt: Der internationale Flughafen liegt stadtnah, die Altstadt von Hoi An mit ihren Handelshäusern und Laternengassen befindet sich südlich, die Tempelanlage My Son im Hinterland. Nach Norden führt die Küstenstrasse über den Wolkenpass zur ehemaligen Kaiserstadt Huê mit ihrer Zitadelle. Alle drei Ziele lassen sich als Tagesausflug einbauen oder als Etappe einer Rundreise.

Für wen sich ein Aufenthalt eignet

Da Nang passt zu Reisenden, die Strandtage nicht isoliert verbringen, sondern mit Kultur, Städtebummel und Ausflügen kombinieren wollen – auch zu Familien, die kurze Wege zwischen Hotel, Meer und Sehenswertem schätzen. Wer vor allem historisches Ambiente sucht, wohnt besser direkt in Hoi An. Und wer abgelegene, unverbaute Küstenabschnitte erwartet, sollte wissen, dass sich entlang des Stadtstrandes grössere Resortanlagen und Hochhäuser reihen.

Kulinarisch gehört die Region zu Zentralvietnam, dessen Küche für kräftig gewürzte Nudelsuppen, frische Kräuter und Meeresfrüchte bekannt ist. Gegessen wird in einfachen Strassenlokalen ebenso wie in den Restaurants der Resorts – ein Kontrast, der einen Aufenthalt hier gut beschreibt: internationale Hotellerie direkt am Meer, dahinter eine Stadt, die vom Alltag ihrer Bewohner lebt.

Die folgende Auswahl zeigt Hotels und Resorts in Da Nang aus unserem Programm. Welches Haus zu Ihrer Reisezeit, Ihrem Budget und Ihrer geplanten Route passt, klären wir am liebsten im persönlichen Gespräch.