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  Quy Nhon, Vietnam

Quy Nhon Reisen

Ferien in einer malerischen Küstenstadt

Lassen Sie sich vom Fischerstädtchen Quy Nhon verzaubern! Die Stadt liegt im südlichen Vietnam an der Küste des Südchinesischen Meeres und gilt als Geheimtipp, der bisher vom Massentourismus verschont blieb. Dennoch hat die Stadt vieles zu bieten: An einem Tag am Meer können Sie die weissen Sandstrände und das warme Wasser geniessen. Bei einer Besichtigung der Thap Doi Towers und im Binh Dinh Museum lernen Sie mehr über die hochentwickelte Cham-Kultur aus dem elften und zwölften Jahrhundert.

Quy Nhon bietet luxuriöse Unterkünfte am Strand mit gastfreundlichem Personal und lokaler wie internationaler Küche. Unsere Vietnam Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise nach Quy Nhon.

Anantara Quy Nhon VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 333.– / pro Person
Quy Nhon
Pool direkt am Strand. Diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kayaking, Yoga, Fischen, Fitness und...
Zannier Hotels Bai San HoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 188.– / pro Person
Quy Nhon
Ein 20 m langer Infinity Pool mit Aus­sicht über das ganze Resort sowie der wunderschöne Strand laden zum Baden und...
Avani Quy Nhon ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Quy Nhon
Der private Sandstrand und der Infinity-Pool bieten perfekte Entspannung. Im «Avanispa» verwöhnen traditionelle...

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