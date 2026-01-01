Con Dao Archipel Reisen
16 Inseln vor Vietnam: Traumferien im Con Dao Archipel
Six Senses Con Dao
ab CHF 407.– / pro Person
Con Dao
Das Resort lässt keine Wünsche offen: Swimmingpool, Fitness, Bibliothek, Souvenirshop und Aktivitäten-Zentrum....
Poulo Condor Boutique Resort & Spa
ab CHF 115.– / pro Person
Con Dao
Im Herzen der Anlage lädt ein grosser Swimmingpool zum Verweilen ein. Das «anyen spa» verbindet traditionelle...
Weisse Strände, versteckte Buchten und viel Kultur
Sonnige Nachmittage am Strand, den weichen Sand zwischen den Zehen geniessen und die Seele baumeln lassen – das ist Urlaub. Con Dao Archipel Reisen bieten nicht nur Erholung, sondern auch Anregung. Bäume und Sträucher umgeben die Strände, Sie tauchen tief in die artenreiche Natur der Inseln an Land und im Wasser ein. Interessante Einblicke in die Kultur Vietnams und die Vergangenheit dieses schönen Landes finden Sie dagegen im Van Son Tu Tempel auf der Hauptinsel.
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