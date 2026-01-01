Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
  Con Dao, Vietnam

Con Dao Archipel Reisen

16 Inseln vor Vietnam: Traumferien im Con Dao Archipel

Der Con Dao Archipel besteht natürlich nicht nur aus 16 Inseln, sondern lockt mit Sandstränden und Korallenriffen, mit Wassersport und historischen Stätten. Erholen Sie sich an den traumhaften Sandstränden, tauchen und schnorcheln Sie an den Riffen! Besichtigen können Sie ausserdem die bis Anfang der 1970er Jahre auf Con Son genutzten Gefängnisse. Unsere Vietnam Spezialisten stellen Ihnen gerne unvergessliche Con Dao Archipel Reisen zusammen!

Six Senses Con DaoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 407.– / pro Person
Con Dao
Das Resort lässt keine Wünsche offen: Swimmingpool, Fitness, Bi­blio­thek, Souvenirshop und Aktivitäten-Zentrum....
Poulo Condor Boutique Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 115.– / pro Person
Con Dao
Im Herzen der Anlage lädt ein grosser Swimmingpool zum Verweilen ein. Das «anyen spa» verbindet traditionelle...

Weisse Strände, versteckte Buchten und viel Kultur

Sonnige Nachmittage am Strand, den weichen Sand zwischen den Zehen geniessen und die Seele baumeln lassen – das ist Urlaub. Con Dao Archipel Reisen bieten nicht nur Erholung, sondern auch Anregung. Bäume und Sträucher umgeben die Strände, Sie tauchen tief in die artenreiche Natur der Inseln an Land und im Wasser ein. Interessante Einblicke in die Kultur Vietnams und die Vergangenheit dieses schönen Landes finden Sie dagegen im Van Son Tu Tempel auf der Hauptinsel.

Flitterwochen Vietnam

Rundreisen, Hotels und spezielle Honeymoon-Angebote für Hochzeitspaare

Halong-Bucht

Die faszinierende Halong-Bucht auf einer Rundreise erleben

Trekking

Alle Angebote für Trekkings und Aktivferien in Vietnam

Sapa Bergwelt

Wasserfälle, Reisterrassen, Berge und Täler

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Rundreisen für die gesamte Familie

Reiseinformationen

Nützliche Informationen und alles über Land, Leute und das Klima

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren