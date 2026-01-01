Direkt am Loh Pared Beach an der Westküste der Insel Koh Yao Yai gelegen. In der Umgebung gibt es nur sehr wenige Verpflegungsmöglichkeiten. Anreise vom Flughafen Phuket, ca. 20 Fahrminuten bis zum Hafen und weitere 35 Minuten per Boot zum Resort. Vom Flughafen Krabi aus ca. 35 Fahrminuten zum Hafen und weitere 30 Minuten per Boot.

Die 148 stilvoll gestalteten Suiten und Villen zeichnen sich durch grosszügige Raumkonzepte, lichtdurchflutete Räume und edles Interieur aus. Natürliche Materialien und asiatisch inspiriertes Design schaffen eine ruhige und elegante Atmosphäre. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit Badezimmer mit Regendusche und separater Badewanne, Sitzgelegenheit, Kli­ma­­­­­­an­­lage, Fern­­seher, Telefon, gratis In­ternetzu­gang, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher und Safe.

Deluxe Suite (20): 90 m² grosse Suiten mit stilvollem Wohnambiente und Blick in die tropische Gartenanlage.

Deluxe Sea View Suite (40): Gleiche Grösse wie Deluxe Suite jedoch mit traumhaftem Blick auf das Meer.

Family Sea View Suite (33): 91 m² gross, ebenfalls mit Meersicht und mit zusätzlichem Platzangebot für Familien.

Family Suite Pool Access (15): Gleiche Grösse wie Family Sea View jedoch mit direktem Zugang zum Familien Swimmingpool.

Grand Family Seaview Suite (6): 190 m² grosse Suiten mit zwei Schlafzimmern, separatem Wohnbereich und wunderschönem Meerblick.

Lagoon Pool Villa (11): 170 m² grosse, freistehende Villa mit privatem Swimmingpool, umgeben von tropischer Vegetation mit Blick auf die Lagune.

Wellness Lagoon Pool Villa (5): Gleiche Grösse wie Lagoon Pool Villa, zusätzlich mit eigenem Spa-Behandlungsraum und besonders ruhiger Lage für erholsame Tage.

Beachfront Pool Villa (8): 198 m² grosse Villa an direkter Strandlage mit privatem Swimmingpool – ein exklusives Wohnerlebnis am Meer.

Sea View Pool Penthouse (7): Das 366 m² grosse Penthouse bietet einen separaten Wohn- und Schlafbereich sowie eine grosszügige Terrasse mit privatem Pool und spektakulärer Aussicht aufs Meer – das Highlight des Resorts.