Six Senses Yao Noi
Ko Yao
Beschreibung
Einleitung
Das Six Senses Spa wird Sie begeistern. Fitnessraum, Yoga, Pilates, Thaiboxen, Tennis, Mountain Bikes, Kajak, Windsurfen, Segeln, Wasserski, regelmässige Kino-Abende am Strand, Souvenirshop, Bibliothek. Zahlreiche Ausflüge zu Land und zu Wasser inkl. Tauchgänge werden vom Hotel angeboten. Einige lokale Restaurants in Gehdistanz.
Lage
An einem Felsvorsprung auf der Ostseite von Ko Yao Noi am Hang gelegen. Sandstrände sind unmittelbar neben dem Resort zu finden. Per Fahrzeug gelangen Sie vom Flughafen Phuket zum Hafen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboat in etwa 45 Minuten zum Resort.
Angebot
Nahe am Strand befindet sich das offene Hauptrestaurant mit grosser Terrasse. «The Dining Room» serviert vorzügliche mediterrane Speisen. Eine Bar serviert neben kühlen Cocktails auch Snacks. Separater Weinkeller. Im neu konzipierten «The Hilltop» lässt sich bei atemberaubender Aussicht dinieren oder man genehmigt sich einen kühlen Drink an der Bar, in der Chill-out Lounge in einer Bambuskuppel oder erfrischt sich im dazu gehörenden Infinity-Swimmingpool.
Zimmer
Die 56 freistehenden Villen sind in den Hang gebaut (Treppen) mit herrlichem Blick in den Dschungel oder auf das Meer und die für diese Gegend typischen Kalksteinfelsen, die aus dem smaragdgrünen Wasser herausragen. Alle Villen sind mit natürlichen Materialien und Strohdächern gebaut und passen sich in die üppige, tropische Vegetation ein. Ein persönlicher Butler steht Ihnen zur Verfügung.
Die Schlafzimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Stereoanlage mit iPod-Dockingstation, Minibar, Espressomaschine, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die originellen Badezimmer haben eine Dusche im Freien. Grosszügige Terrasse mit Essbereich, Liegebetten und 19 m² grosser, eigener Swimmingpool.
Die 56 freistehenden Villen sind in den Hang gebaut (Treppen) mit herrlichem Blick in den Dschungel oder auf das Meer und die für diese Gegend typischen Kalksteinfelsen, die aus dem smaragdgrünen Wasser herausragen. Alle Villen sind mit natürlichen Materialien und Strohdächern gebaut und passen sich in die üppige, tropische Vegetation ein. Ein persönlicher Butler steht Ihnen zur Verfügung.
Hideaway Pool Villa (19): Auf einer Fläche von insgesamt 154 m² können Sie sich erholen.
Die Schlafzimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Stereoanlage mit iPod-Dockingstation, Minibar, Espressomaschine, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die originellen Badezimmer haben eine Dusche im Freien. Grosszügige Terrasse mit Essbereich, Liegebetten und 19 m² grosser, eigener Swimmingpool.
Ocean Pool Villa (8): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Hideaway Pool Villa, jedoch mit Meersicht.
Ocean Panorama Pool Villa (7): Gleiche Grösse mit spektakulärer Meersicht.
ab CHF 370.– / pro Person
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