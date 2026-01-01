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Six Senses Yao Noi

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Ko Yao

Die fantastisch schöne Gegend mit bizarren Kalksteinfelsen im Meer und der tropischen Vegetation im Inselinnern kombiniert mit der Six Senses Philosophie garantieren romantische Traumferien.

Beschreibung

Einleitung
Das Six Senses Spa wird Sie begeistern. Fitnessraum, Yoga, Pilates, Thaiboxen, Ten­nis, Moun­tain Bikes, Kajak, Windsurfen, Segeln, Was­serski, regelmässige Kino-Abende am Strand, Sou­venir­shop, Biblio­thek. Zahl­reiche Ausflüge zu Land und zu Wasser inkl. Tauch­gänge werden vom Hotel angeboten. Einige lokale Res­­tau­­rants in Gehdistanz.
Lage
An einem Felsvorsprung auf der Ostseite von Ko Yao Noi am Hang gelegen. Sandstrände sind unmit­telbar ne­ben dem Resort zu finden. Per Fahrzeug gelangen Sie vom Flughafen Phuket zum Ha­fen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboat in etwa 45 Minuten zum Resort.
Angebot
Nahe am Strand befindet sich das of­fene Hauptrestaurant mit grosser Terrasse. «The Dining Room» serviert vorzügliche mediterrane Speisen. Eine Bar serviert neben kühlen Cocktails auch Snacks. Separater Wein­keller. Im neu konzipierten «The Hilltop» lässt sich bei atemberaubender Aussicht dinieren oder man genehmigt sich einen kühlen Drink an der Bar, in der Chill-out Lounge in einer Bambus­kup­pel oder erfrischt sich im dazu gehörenden Infinity-Swimming­pool.
Zimmer

Die 56 freistehenden Villen sind in den Hang gebaut (Treppen) mit herrlichem Blick in den Dschungel oder auf das Meer und die für diese Gegend typischen Kalk­stein­felsen, die aus dem smaragdgrünen Wasser herausragen. Alle Villen sind mit natürlichen Mate­rialien und Stroh­dächern gebaut und passen sich in die üppige, tropische Vegetation ein. Ein persönlicher Butler steht Ihnen zur Verfügung.
Hideaway Pool Villa (19): Auf einer Fläche von insgesamt 154 m² können Sie sich erholen.

Die Schlafzimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Stereo­anlage mit iPod-Dockingstation, Minibar, Es­pres­so­maschine, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Die originellen Badezimmer haben eine Dusche im Freien. Grosszügige Terrasse mit Ess­bereich, Liegebetten und 19 m² grosser, eigener Swim­ming­pool.
Ocean Pool Villa (8): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Hideaway Pool Villa, jedoch mit Meersicht.
Ocean Panorama Pool Villa (7): Gleiche Grösse mit spektakulärer Meersicht.

ab CHF 370.– / pro Person

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