Die 56 freistehenden Villen sind in den Hang gebaut (Treppen) mit herrlichem Blick in den Dschungel oder auf das Meer und die für diese Gegend typischen Kalk­stein­felsen, die aus dem smaragdgrünen Wasser herausragen. Alle Villen sind mit natürlichen Mate­rialien und Stroh­dächern gebaut und passen sich in die üppige, tropische Vegetation ein. Ein persönlicher Butler steht Ihnen zur Verfügung.

Hideaway Pool Villa (19): Auf einer Fläche von insgesamt 154 m² können Sie sich erholen.

Die Schlafzimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Stereo­anlage mit iPod-Dockingstation, Minibar, Es­pres­so­maschine, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Die originellen Badezimmer haben eine Dusche im Freien. Grosszügige Terrasse mit Ess­bereich, Liegebetten und 19 m² grosser, eigener Swim­ming­pool.

Ocean Pool Villa (8): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Hideaway Pool Villa, jedoch mit Meersicht.

Ocean Panorama Pool Villa (7): Gleiche Grösse mit spektakulärer Meersicht.