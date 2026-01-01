Tree House Villas Koh Yao
Ko Yao
Beschreibung
Einleitung
Schöner 170 m² grosser Infinity-Swimmingpool mit Wasserfall beim Restaurant. Massagen und Yoga Lektion in der Privatsphäre Ihrer Villa. Die Annehmlichkeiten des Paradise Koh Yao stehen Ihnen zur Verfügung. Dazu zählen auch das schöne Spa mit Kräuter-Dampfbad, tägliche Yoga Lektionen, Mountainbike- & Kajakverleih. Inselausflüge, Dschungeltrekkings, Kajaktouren und Tauchexkursionen. Täglich gibt es einen gratis Bootstransfer zu einem schönen Sandstrand. Der Strand beim Resort wird nur mit dem Schwesterhotel Paradise Koh Yao geteilt.
Lage
An einer malerischen Bucht auf der Nordostseite von Ko Yao, neben dem Resort Paradise Koh Yao, gelegen. Vom Flughafen Phuket oder Krabi erreichen Sie das Luxusresort in 1½ bis 2 Stunden per Hotel-Minibus und Speedboot. Die Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten beschränken sich auf die beiden Hotels.
Angebot
Das «Roots» Restaurant & Lounge wartet mit feinen Thai-Spezialitäten, internationaler und mediterraner Küche auf. In der Bar lässt es sich in gemütlichen Loungemöbeln entspannen und mit einem Cocktail und einmaligem Blick auf das türkisfarbene Meer und die bizarren Kalksteinfelsen, die aus dem Meer ragen, den Abend beginnen. Für Abwechslung sorgen auch die beiden Restaurants im benachbarten Schwesterhotel Paradise Koh Yao. Selbstverständlich können Sie auch privat in Ihrer eigenen Villa dinieren.
Zimmer
Die 31 freistehenden Villen verteilen sich im naturbelassenen Dschungel. Sie bieten viel Freiraum und sind im beliebten, tropischen «shabby-chic» Stil gehalten. Blaue und grüne Elemente und Dekorationen, welche das Meer und den Dschungel widerspiegeln ergänzen das Mobiliar.
Über eine Wendeltreppe gelangen Sie in den klimatisierten Schlaf- und Wohnbereich. Die grossen Fensterfronten und ein kleiner Balkon bieten traumhafte Ausblicke in die Natur. Die Zimmer sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Der Schlafbereich führt nahtlos zum Bad mit Designer-Badewanne in Form einer Hängematte und einer Regendusche.
Die 31 freistehenden Villen verteilen sich im naturbelassenen Dschungel. Sie bieten viel Freiraum und sind im beliebten, tropischen «shabby-chic» Stil gehalten. Blaue und grüne Elemente und Dekorationen, welche das Meer und den Dschungel widerspiegeln ergänzen das Mobiliar.
Tree House Villa (25): Die doppelstöckigen, ca. 100 m² grossen Villen mit Strochdach haben die Form eines Achtecks und werden über eine Hängebrücke erreicht. Auf der unteren Etage befindet sich der offene Wohnbereich mit einem kleinen Infinity-Pool mit Whirlpool, Dusche, zwei Sonnenliegen, einer gemütlichen Schaukel, Bar und Essbereich.
Über eine Wendeltreppe gelangen Sie in den klimatisierten Schlaf- und Wohnbereich. Die grossen Fensterfronten und ein kleiner Balkon bieten traumhafte Ausblicke in die Natur. Die Zimmer sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Der Schlafbereich führt nahtlos zum Bad mit Designer-Badewanne in Form einer Hängematte und einer Regendusche.
Beachfront Pool Villa (6): Einstöckige Villa in Strandnähe mit gleichem Schlaf-/Wohnzimmer wie Tree House Villa und grosser Terrasse mit 7 m langem Infinity-Pool mit Whirlpool, Dusche, zwei Sonnenliegen, Schaukel, Bar und Essbereich. Wohnfläche inkl. Aussenbereich ca. 110 m².
ab CHF 196.– / pro Person
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