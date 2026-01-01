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Tree House Villas Koh Yao

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Ko Yao

Ein wahres Juwel für Naturliebhaber, Romantiker und Hochzeitsreisende. Wer Badeferien voller Ruhe und Entspannung inmitten intakter Natur sucht, ist hier goldrichtig! Die schönen, grossen Nashornvögel, die man sonst nur selten erspähen kann, gehören hier zum Alltag.

Beschreibung

Einleitung
Schöner 170 m² grosser Infinity-Swimmingpool mit Wasserfall beim Restaurant. Massagen und Yoga Lektion in der Privatsphäre Ihrer Villa. Die An­nehm­lichkeiten des Paradise Koh Yao stehen Ihnen zur Ver­fügung. Dazu zählen auch das schöne Spa mit Kräuter-Dampfbad, tägliche Yoga Lektionen, Moun­tainbike- & Kajakverleih. Insel­aus­flüge, Dschungeltrek­kings, Kajaktouren und Tauchexkursio­nen. Täglich gibt es einen gratis Boot­­s­­transfer zu einem schönen Sand­strand. Der Strand beim Resort wird nur mit dem Schwesterhotel Paradise Koh Yao geteilt.
Lage
An einer malerischen Bucht auf der Nordostseite von Ko Yao, neben dem Resort Paradise Koh Yao, gelegen. Vom Flug­hafen Phuket oder Krabi erreichen Sie das Luxusresort in 1½ bis 2 Stunden per Hotel-Minibus und Speedboot. Die Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten beschränken sich auf die beiden Hotels.
Angebot
Das «Roots» Restaurant & Lounge wartet mit feinen Thai-Spezialitäten, interna­tionaler und mediterraner Küche auf. In der Bar lässt es sich in gemütlichen Loungemöbeln entspannen und mit einem Cocktail und einmaligem Blick auf das türkisfarbene Meer und die bizarren Kalkstein­felsen, die aus dem Meer ragen, den Abend beginnen. Für Ab­wechs­lung sorgen auch die beiden Restaurants im benachbarten Schwesterhotel Paradise Koh Yao. Selbstver­ständ­lich können Sie auch privat in Ihrer eigenen Villa dinieren.
Zimmer

Die 31 freistehenden Villen verteilen sich im naturbelassenen Dschungel. Sie bieten viel Freiraum und sind im beliebten, tropischen «shabby-chic» Stil gehalten. Blaue und grüne Elemente und Dekorationen, welche das Meer und den Dschungel widerspiegeln ergänzen das Mobiliar.
Tree House Villa (25): Die doppelstöckigen, ca. 100 m² grossen Villen mit Strochdach haben die Form eines Achtecks und werden über eine Hängebrücke erreicht. Auf der unteren Etage befindet sich der offene Wohn­bereich mit einem kleinen Infinity-Pool mit Whirlpool, Dusche, zwei Sonnenliegen, einer gemütlichen Schaukel, Bar und Essbereich.

Über eine Wendeltreppe gelangen Sie in den klimatisierten Schlaf- und Wohnbereich. Die grossen Fensterfronten und ein kleiner Balkon bieten traumhafte Ausblicke in die Natur. Die Zimmer sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Ventilator, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Der Schlafbereich führt nahtlos zum Bad mit Designer-Badewanne in Form einer Hängematte und einer Regen­dusche.
Beachfront Pool Villa (6): Einstöckige Villa in Strandnähe mit gleichem Schlaf-/Wohnzimmer wie Tree House Villa und grosser Terrasse mit 7 m langem Infinity-Pool mit Whirlpool, Dusche, zwei Sonnenliegen, Schaukel, Bar und Essbereich. Wohnfläche inkl. Aussenbereich ca. 110 m².

ab CHF 196.– / pro Person

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