Die 31 freistehenden Villen verteilen sich im naturbelassenen Dschungel. Sie bieten viel Freiraum und sind im beliebten, tropischen «shabby-chic» Stil gehalten. Blaue und grüne Elemente und Dekorationen, welche das Meer und den Dschungel widerspiegeln ergänzen das Mobiliar.

Tree House Villa (25): Die doppelstöckigen, ca. 100 m² grossen Villen mit Strochdach haben die Form eines Achtecks und werden über eine Hängebrücke erreicht. Auf der unteren Etage befindet sich der offene Wohn­bereich mit einem kleinen Infinity-Pool mit Whirlpool, Dusche, zwei Sonnenliegen, einer gemütlichen Schaukel, Bar und Essbereich.

Über eine Wendeltreppe gelangen Sie in den klimatisierten Schlaf- und Wohnbereich. Die grossen Fensterfronten und ein kleiner Balkon bieten traumhafte Ausblicke in die Natur. Die Zimmer sind luxuriös ausgestattet mit Klimaanlage, Ventilator, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Der Schlafbereich führt nahtlos zum Bad mit Designer-Badewanne in Form einer Hängematte und einer Regen­dusche.

Beachfront Pool Villa (6): Einstöckige Villa in Strandnähe mit gleichem Schlaf-/Wohnzimmer wie Tree House Villa und grosser Terrasse mit 7 m langem Infinity-Pool mit Whirlpool, Dusche, zwei Sonnenliegen, Schaukel, Bar und Essbereich. Wohnfläche inkl. Aussenbereich ca. 110 m².