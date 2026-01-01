Twin Lotus Resort & Spa
Ko Lanta
Beschreibung
Einleitung
Vom Infinity-Swimmingpool haben Sie einen tollen Blick auf den Strand und das Meer. Ein zweiter Pool liegt ruhig im Garten bei den Superior und Deluxe Zimmern. Gut ausgestattetes Fitnesscenter und sehr schönes Spa mit grossem Angebot an Massagen und Spa Anwendungen. Gratisverleih von Mountainbikes, Kajaks und SUP.
Lage
Am drei Kilometer langen, flachabfallenden Khlong Dao Strand gelegen. Lokale Restaurants sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar. Der Hauptort Saladan ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Krabi erreicht man in ca. 2 Fahrstunden inklusive Autofähre.
Angebot
Vom gemütlichen open-air «Bua Fah Restaurant» hat man einen schönen Blick auf Pool und Strand. Im «Barracuda Restaurant & Beach Bar» erleben Sie herrliche Sonnenuntergänge mit den Füssen im Sand und geniessen dazu frische Meeresfrüchte oder westliche Klassiker.
Zimmer
Die weitläufige Anlage umfasst insgesamt 81 sehr geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Villen. Im hinteren Teil der Anlage liegen die im Thaistil eingerichteten Superior und Deluxe Zimmer in mehreren zweistöckigen Gebäuden untergebracht sowie die Garden Villen. Im vorderen Teil und näher zum Meer sind die moderneren Deluxe Villen im Garten verteilt. Alle Zimmer sind komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Badezimmer mit Regendusche.
Die weitläufige Anlage umfasst insgesamt 81 sehr geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Villen. Im hinteren Teil der Anlage liegen die im Thaistil eingerichteten Superior und Deluxe Zimmer in mehreren zweistöckigen Gebäuden untergebracht sowie die Garden Villen. Im vorderen Teil und näher zum Meer sind die moderneren Deluxe Villen im Garten verteilt. Alle Zimmer sind komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (24): 34–47 m² gross mit Tagesbett und geräumiger Terrasse oder Balkon.
Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe (12): Mit 34–67 m² Fläche etwas grösser als Superior, moderner und heller eingerichtet.
Garden Villa (16): 42 m² gross, jeweils zwei Wohneinheiten in doppelstöckigen Gebäuden, die sich im Kreis um einen Garten gruppieren.
Deluxe Garden Villa (14): 38 m² grosse Villa, freistehend oder als Doppelvilla konzipiert mit grosser Terrasse, gemütlicher Lounge und zwei Sonnenliegen ausgestattet, mit Gartenblick.
Deluxe Seaview Villa (8): Gleich wie Deluxe Garden Villa, in zweiter Reihe zum Meer gelegen mit beschränkter Meersicht.
Deluxe Beachfront Villa (7): Gleich wie Deluxe Garden Villa, in 1. Reihe zum Meer mit Meersicht. Nach einigen Metern durch die Gartenanlage sind Sie am Strand.
ab CHF 43.– / pro Person
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