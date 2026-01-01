Pimalai Resort & Spa
Ko Lanta
Beschreibung
Einleitung
Die Spa-Anlage liegt traumhaft im üppig grünen Dschungel und bietet eine grosse Auswahl an Behandlungen. Zwei Swimmingpools mit Poolbar, Jacuzzi und Kinderpool, Fitnesscenter, Yoga, Mountainbikes, Tennis, Badminton, Kajak, Segeln, Windsurfing, PADI Tauchschule. Bibliothek, Boutique/Kunstgalerie. Mietwagen-Verleih, zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten für Erwachsene und Kinder (z. B. «Thai Cooking Class» oder Massagekurse) werden angeboten.
Lage
In der ruhigen Pa Kan Tiang Bucht, im Süden der Insel gelegen. Lokale Restaurants und Bars sind in Gehdistanz erreichbar. Mit dem Hotel-Minibus gelangen Sie vom Flughafen Krabi in ca. 1 Stunde zum Pimalai Jetty; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboot (6 x täglich) in ca. 45 Minuten zum Resort. Nachts finden die Transfers mit Minibus und Autofähre (ca. 2½ Stunden) statt.
Angebot
Drei exzellente Restaurants sowie ein Café mit leichten Speisen stehen zur Auswahl. An vier Bars werden Cocktails gemixt und für romantische Stimmung gesorgt.
Zimmer
Insgesamt gehören 121 Zimmer, Suiten und Villen zur Anlage.
Die zwei Beach Villen teilen sich einen privaten Pool (55 m²).
Insgesamt gehören 121 Zimmer, Suiten und Villen zur Anlage.
Deluxe (64): Jeweils 4 Zimmer (48 m²) pro Gebäude. Diese befinden sich leicht erhöht und sind dem Hang entlang gebaut mit teilweiser Meersicht. Die Zimmer sind komfortabel und modern eingerichtet mit grosszügigem Badezimmer mit Badewanne, separate Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon.
Bayfront Deluxe (4): 70 m² gross, eingerichtet wie die Deluxe Zimmer, mit schöner Sicht aufs Meer.
Pavilion Suite 1-Bedroom with Garden View (2): 110-150 m² gross mit Wohnbereich, Sonnenterrasse mit Meersicht und private Gartenanlage mit Openair-Dusche.
Beachside Pavilion Suite 1-Bedroom (2): 110 m² gross und gleiche Ausstattung wie Pavilion Suite 1-Bedroom with Garden View, aber statt Gartenanlage direkter Zugang zum Strand.
Beachside Villa 1-Bedroom with shared pool (2): 150 m² gross, direkt am Strand gelegen mit Sonnenterrasse und Meersicht.
Die zwei Beach Villen teilen sich einen privaten Pool (55 m²).
Hillside Ocean View Private Pool Villa 1-Bedroom (26): 204 m² gross, hinter dem Resort am Hang, 60–80 Meter über Meer, inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Sie bieten eine traumhafte Aussicht und absolute Privatsphäre. Der Infinity-Pool mit spektakulärer Aussicht misst 22 m². Das Sala auf der Terrasse lädt zum Entspannen ein. Das Hotelfahrzeug bringt Sie jeweils zum Meer oder zur Reception.
ab CHF 97.– / pro Person
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