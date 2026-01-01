Insgesamt gehören 121 Zim­mer, Suiten und Villen zur Anlage.

Deluxe (64): Jeweils 4 Zimmer (48 m²) pro Gebäude. Diese befinden sich leicht erhöht und sind dem Hang entlang ge­baut mit teilweiser Meersicht. Die Zimmer sind kom­­fortabel und modern eingerichtet mit grosszügigem Badezimmer mit Bade­wanne, separate Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­­netzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­­kocher, Safe, Föhn und Balkon.

Bayfront Deluxe (4): 70 m² gross, eingerichtet wie die Deluxe Zimmer, mit schöner Sicht aufs Meer.

Pavilion Suite 1-Bedroom with Garden View (2): 110-150 m² gross mit Wohn­be­reich, Sonnenterrasse mit Meersicht und private Garten­anlage mit Openair-Dusche.

Beachside Pavilion Suite 1-Bedroom (2): 110 m² gross und gleiche Ausstattung wie Pavilion Suite 1-Bedroom with Garden View, aber statt Gartenanlage direkter Zugang zum Strand.

Beachside Villa 1-Bedroom with shared pool (2): 150 m² gross, direkt am Strand gelegen mit Sonnenterrasse und Meersicht.

Die zwei Beach Villen teilen sich einen privaten Pool (55 m²).

Hillside Ocean View Private Pool Villa 1-Bedroom (26): 204 m² gross, hinter dem Resort am Hang, 60–80 Meter über Meer, inmitten des tropischen Regenwaldes gelegen. Sie bieten eine traumhafte Aussicht und absolute Privat­sphäre. Der Infinity-Pool mit spektakulärer Aussicht misst 22 m². Das Sala auf der Terrasse lädt zum Entspannen ein. Das Ho­tel­fahrzeug bringt Sie jeweils zum Meer oder zur Reception.