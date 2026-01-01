Layana Resort & Spa
Ko Lanta
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool und Jacuzzi nahe am Strand. In der «Wellness Zone» finden Sie ein modernes Fitnesscenter, einen separaten Swimmingpool und eine Saft-Bar. Yoga-Sala, Wassersport (Kajak, Segeln, Schnorcheln, Tauchen), sowie zahlreiche Ausflüge werden angeboten. Umfangreiches Angebot an Massagen und Spa Anwendungen im «Linger Longer» Spa. Bibliothek mit Zeitungen und Bücher.
Lage
Direkt am kilometerlangen Phra-Ae Strand gelegen, ca. 1 ½ Stunden Fahrzeit vom Flughafen Krabi mit Minibus und Speedboot des Hotels. Nachts und von Mai bis Oktober nur mit Minibus und Autofähre (ca. 2 Stunden). In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Restaurants.
Angebot
Im «SeaSky» Restaurant werden Sie kulinarisch in herrlichem Ambiente am Meer verwöhnt. Die «Sundowners» Bar, direkt am Strand gelegen ist der richtige Ort für Erfrischungen und romantische Sonnenuntergänge.
Zimmer
Die 57 Zimmer sind auf mehrere zweistöckige Gebäude (ausser Beach Villa und La Maison – 2-Bedroom Pool Villa) im weitläufigen Garten verteilt. Alle Zimmer sind hell und freundlich möbliert mit Tagesbett und verfügen über einen Balkon/Terrasse. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Föhn, Safe, Minibar und Kaffee-/Teekocher. Die Badezimmer sind mit Badewanne und separater Dusche ausgestattet.
Sie sind gleich gross wie die Garden Pavilion und befinden sich im ersten Stockwerk.
Open-Air Badezimmer.
Die 57 Zimmer sind auf mehrere zweistöckige Gebäude (ausser Beach Villa und La Maison – 2-Bedroom Pool Villa) im weitläufigen Garten verteilt. Alle Zimmer sind hell und freundlich möbliert mit Tagesbett und verfügen über einen Balkon/Terrasse. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Föhn, Safe, Minibar und Kaffee-/Teekocher. Die Badezimmer sind mit Badewanne und separater Dusche ausgestattet.
Deluxe Pavilion (22): Die frisch renovierten Zimmer erstrahlen im hellen und modernerem Design.
Sie sind gleich gross wie die Garden Pavilion und befinden sich im ersten Stockwerk.
Deluxe Garden Pavilion (22): Gleich wie die Deluxe Pavilion, jedoch im Erdgeschoss gelegen.
Grand Garden Pavilion (4): 55 m² gross mit Sofa und Minibar auf dem Balkon, neben dem «Wellness Pool» gelegen.
Terrace Suite (2): 60 m² grosse Junior Suite mit grosser Wohnterrasse inkl. Kitchenette im Freien sowie direkten Zugang zum «Wellness Pool».
Beach Villa (3): 59 m² grosse, freistehende Villen mit Balkon, Meersicht und direktem Strandzugang.
Open-Air Badezimmer.
Ocean Deluxe Villa (3): Stilvolle, freistehende Villa mit 100 m² Wohnfläche auf zwei Etagen. Auf der oberen Etage liegt das Schlafzimmer mit schöner Meersicht. Im Parterre ist das Wohnzimmer. Entspannen Sie sich im Jacuzzi, welches überdacht auf der Terrasse im eigenen Garten steht. Die Pflanzen um den Garten gewähren Ihnen Privatsphäre.
La Maison – 2-Bedroom Pool Villa (1): 265 m² grosse Villa (inkl. Aussenfläche) mit 6 x 10 m Swimmingpool, Whirlpool und Dusche im Garten, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer mit Bad sowie Küche und Butlerservice, im hinteren Teil der Anlage gelegen.
ab CHF 108.– / pro Person
Loading map...