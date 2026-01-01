Die 57 Zimmer sind auf mehrere zweistöckige Gebäude (ausser Beach Villa und La Maison – 2-Bedroom Pool Villa) im ­weitläufigen Garten verteilt. Alle Zimmer sind hell und freundlich möbliert mit Tages­bett und verfügen über einen Balkon/Terrasse. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Decken­ven­tilator, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Föhn, Safe, Mini­bar und Kaffee-/Tee­kocher. Die Badezimmer sind mit Bade­wanne und separater Dusche ausgestattet.

Deluxe Pavilion (22): Die frisch renovierten Zimmer erstrahlen im hellen und modernerem Design.

Sie sind gleich gross wie die Garden Pavilion und befinden sich im ersten Stockwerk.

Deluxe Garden Pavilion (22): Gleich wie die Deluxe Pavilion, jedoch im Erdgeschoss gelegen.

Grand Garden Pavilion (4): 55 m² gross mit Sofa und Minibar auf dem Balkon, neben dem «Wellness Pool» gelegen.

Terrace Suite (2): 60 m² grosse Junior Suite mit grosser Wohn­terrasse inkl. Kitchenette im Freien sowie direkten Zugang zum «Wellness Pool».

Beach Villa (3): 59 m² grosse, freistehende Villen mit Balkon, Meersicht und direktem Strandzugang.

Open-Air Badezim­mer.

Ocean Deluxe Villa (3): Stilvolle, freistehende Villa mit 100 m² Wohnfläche auf zwei Etagen. Auf der oberen Etage liegt das Schlafzimmer mit schöner Meersicht. Im Parterre ist das Wohnzimmer. Entspannen Sie sich im Jacuzzi, welches überdacht auf der Terrasse im eigenen Garten steht. Die Pflanzen um den Garten gewähren Ihnen Privatsphäre.

La Maison – 2-Bedroom Pool Villa (1): 265 m² grosse Villa (inkl. Aussen­fläche) mit 6 x 10 m Swimmingpool, Whirlpool und Dusche im Garten, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer mit Bad sowie Küche und Butlerservice, im hinteren Teil der Anlage gelegen.