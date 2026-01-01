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Rawi Warin Resort & Spa

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Ko Lanta

Das Resort besticht durch tollen Service. Die Rezeption liegt etwas erhöht, von dort aus hat man einen traumhaften Blick über die gesamte grüne Anlage. Das Hotel liegt direkt am Strand von Klong Toab, jedoch an einem eigenen Abschnitt, was einer privaten Bucht sehr nahe kommt.

Beschreibung

Einleitung
Highlight sind der schöne Strand und der 1'000 m² grosse Infi­nity-Pool mit separatem Kinder­becken, Was­ser­rutsche und grossem Sonnendeck. Zwei weitere Pools (beide Adults only), ein Fitnesscenter sowie viele Aktiv­i­tä­­ten wie Velo- oder Kajak­fahren, Yoga, Boxen, Tisch­­tennis, usw. lassen keine Lange­weile auf­­kommen. Schönes Spa, Kid's Club, Sou­venir­shop, Bi­blio­thek.
Lage
An einem schönen Strandabschnitt mit einigen lokalen Restaurants in der Nähe. Fahrzeit zum Flughafen Krabi ca. 2 Stunden.
Angebot
Tagsüber werden im «The Gol­den Pond», sowie an der Poolbar leckere Ge­­richte serviert, während abends im «The Water­mark» Köstlichkeiten aus Ost und West angeboten werden. Ein grossartiges kulinarisches Angebot und herzliche Gastfreundschaft erwartet Sie im «Nawa Thai Cuisine», wo Sie mit köstlichen Gerichten aus allen Regionen Thailands verwöhnt werden. Auch für Cocktail- und Wein­lieb­haber gibt es hier eine schöne Auswahl. Hausgemachte Brote, süsses Gebäck sowie verschiedene Kaffes und Tees gibt es bei «Auntie Mae Bakery & Coffee».
Zimmer

Die 185 im thailändischen Stil eingerichteten Zimmer und Vil­len verteilen sich in einer riesigen Anlage direkt am Meer und an einem Hügel, inmitten eines üppigen, tropischen Gartens. Alle Ein­heiten verfügen über einen grossen Bal­­kon oder Ter­ras­se, Klimaanlage, gratis Internet­zu­gang, Fern­­­seher, Kühl­­­schrank, Mini­bar, Kaffee-/Tee­­kocher, Safe, Föhn. Bade­zimmer mit Bade­wan­­ne und separate Dusche.
Deluxe (108): 45 m² gross, an Hang­lage im hin­­teren Bereich der Anlage mit schönem Aus­blick auf das Meer oder den Garten.
Tropical (42): 45 m², sehr gemütlich, dank hoher Decke und Sofabett, im flachen Teil der An­­la­­ge an einem Lotusteich gelegen.
Villa (24): 50 m², an Hanglage mit herrlichem Ausblick, Privatsphäre und viel Platz.
Sunset Pool Villa (5): 100 m² grosse Villen mit separatem Wohnzimmer und grosszügiger Terrasse mit Pool.

Sie liegen etwas zurückversetzt und bieten Privatsphäre.
Beachfront Pool Villa (4): 150 m² ebenfalls mit separatem Wohn­zimmer, sowie Ter­rasse mit Pool. Sie befinden sich in der vordersten Reihe mit direktem Zugang zum Strand.

ab CHF 55.– / pro Person

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