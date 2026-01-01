Rawi Warin Resort & Spa
Ko Lanta
Beschreibung
Einleitung
Highlight sind der schöne Strand und der 1'000 m² grosse Infinity-Pool mit separatem Kinderbecken, Wasserrutsche und grossem Sonnendeck. Zwei weitere Pools (beide Adults only), ein Fitnesscenter sowie viele Aktivitäten wie Velo- oder Kajakfahren, Yoga, Boxen, Tischtennis, usw. lassen keine Langeweile aufkommen. Schönes Spa, Kid's Club, Souvenirshop, Bibliothek.
Lage
An einem schönen Strandabschnitt mit einigen lokalen Restaurants in der Nähe. Fahrzeit zum Flughafen Krabi ca. 2 Stunden.
Angebot
Tagsüber werden im «The Golden Pond», sowie an der Poolbar leckere Gerichte serviert, während abends im «The Watermark» Köstlichkeiten aus Ost und West angeboten werden. Ein grossartiges kulinarisches Angebot und herzliche Gastfreundschaft erwartet Sie im «Nawa Thai Cuisine», wo Sie mit köstlichen Gerichten aus allen Regionen Thailands verwöhnt werden. Auch für Cocktail- und Weinliebhaber gibt es hier eine schöne Auswahl. Hausgemachte Brote, süsses Gebäck sowie verschiedene Kaffes und Tees gibt es bei «Auntie Mae Bakery & Coffee».
Zimmer
Die 185 im thailändischen Stil eingerichteten Zimmer und Villen verteilen sich in einer riesigen Anlage direkt am Meer und an einem Hügel, inmitten eines üppigen, tropischen Gartens. Alle Einheiten verfügen über einen grossen Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn. Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Sie liegen etwas zurückversetzt und bieten Privatsphäre.
Die 185 im thailändischen Stil eingerichteten Zimmer und Villen verteilen sich in einer riesigen Anlage direkt am Meer und an einem Hügel, inmitten eines üppigen, tropischen Gartens. Alle Einheiten verfügen über einen grossen Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn. Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Deluxe (108): 45 m² gross, an Hanglage im hinteren Bereich der Anlage mit schönem Ausblick auf das Meer oder den Garten.
Tropical (42): 45 m², sehr gemütlich, dank hoher Decke und Sofabett, im flachen Teil der Anlage an einem Lotusteich gelegen.
Villa (24): 50 m², an Hanglage mit herrlichem Ausblick, Privatsphäre und viel Platz.
Sunset Pool Villa (5): 100 m² grosse Villen mit separatem Wohnzimmer und grosszügiger Terrasse mit Pool.
Sie liegen etwas zurückversetzt und bieten Privatsphäre.
Beachfront Pool Villa (4): 150 m² ebenfalls mit separatem Wohnzimmer, sowie Terrasse mit Pool. Sie befinden sich in der vordersten Reihe mit direktem Zugang zum Strand.
ab CHF 55.– / pro Person
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