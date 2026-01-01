Lanta Casuarina Beach Resort
Ko Lanta
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit Kinderbereich und Liegewiese am Strand. Kajak, Kochkurse, Massageangebot sowie eine kleine Leseecke mit Büchern. Ausflüge können vom Hotel organisiert werden.
Lage
Direkt am langen Phra-Ae Strand, neben einem öffentlichen Park. Zahlreiche Restaurants und Bars in der Umgebung. Die Fahrzeit zum Flughafen Krabi per Minibus und Fähre dauert ca. 2 Stunden.
Angebot
Offenes Restaurant mit Thai- und internationaler Küche. Strandbar mit Cocktails und gemütlicher Musik.
Zimmer
Die 65 Zimmer und Villen im typischen Thai-Stil sind von Garten umgeben und verteilen sich auf das dreistöckige Hotelgebäude und einzelne Villeneinheiten. Praktisch eingerichtet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn, verfügen alle über einen eigenen Balkon, die Villen haben zusätzlich zur Dusche eine separate Badewanne.
Standard Room (29): 34 m² grosse Zimmer.
Sea View Room (15): Gleiche Grösse wie Standard, vom Balkon (teilweise durch Palmen eingeschränkte) Sicht aufs Meer und den Sonnenuntergang.
Villa (10): 38 m² gross und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Beachfront Villa (2): Gleich wie Villa, direkt beim Strand.
Family for 4 (7): Ideal für Familien mit zwei Doppelbetten und Tagesbett bieten diese 43 m² grossen Zimmer Gartensicht.
Standard Room (29): 34 m² grosse Zimmer.
Sea View Room (15): Gleiche Grösse wie Standard, vom Balkon (teilweise durch Palmen eingeschränkte) Sicht aufs Meer und den Sonnenuntergang.
Villa (10): 38 m² gross und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Beachfront Villa (2): Gleich wie Villa, direkt beim Strand.
Family for 4 (7): Ideal für Familien mit zwei Doppelbetten und Tagesbett bieten diese 43 m² grossen Zimmer Gartensicht.
ab CHF 19.– / pro Person
Loading map...