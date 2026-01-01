Direkt am langen Phra-Ae Strand, neben einem öffentlichen Park. Zahlreiche Restaurants und Bars in der Umgebung. Die Fahrzeit zum Flughafen Krabi per Minibus und Fähre dauert ca. 2 Stunden.

Die 65 Zimmer und Villen im typischen Thai-Stil sind von Gar­ten umgeben und verteilen sich auf das ­dreistöckige Hotelgebäude und einzelne Villen­einheiten. Praktisch eingerichtet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fern­seher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn, verfügen alle über einen eigenen Balkon, die Villen haben zusätzlich zur Dusche eine separate Badewanne.

Standard Room (29): 34 m² grosse Zimmer.

Sea View Room (15): Gleiche Grösse wie Standard, vom Balkon (teilweise durch Pal­men eingeschränkte) Sicht aufs Meer und den Sonnenuntergang.

Villa (10): 38 m² gross und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.

Beachfront Villa (2): Gleich wie Villa, direkt beim Strand.

Family for 4 (7): Ideal für Familien mit zwei Dop­pelbetten und Tagesbett bieten diese 43 m² grossen Zimmer Gartensicht.