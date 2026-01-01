Beschreibung

Einleitung Der schön angelegte Swimmingpool mit schattiger Son­nen­­terrasse lädt zum entspannen ein. Die Pool­bar sorgt für Erfrischungen. Spa und Bib­li­othek. Interessante Kunst­galerie.

Lage Eine Oase mitten in der Altstadt von Chiang Mai, ganz in der Nähe der belebten Samlam Road und gleich neben dem Wat Phra Sing, Chiang Mais berühmtestem Tem­pel. Fahrzeit zum Flughafen ca. 15 Minu­ten.

Angebot Sie können entweder im schattigen Patio dinieren oder Platz im mit tropischen Blumen geschmückten Restau­rant nehmen. Es werden Ihnen typisch nord-thai­ländische, burmesische und vom Shan Staat inspirierte Köstlichkeiten serviert. Wein­lieb­­haber erfreuen sich über die grosse Auswahl an edlen Tropfen. An der Bar werden auch leckere Cocktails gemixt.