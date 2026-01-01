Rachamankha
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Der schön angelegte Swimmingpool mit schattiger Sonnenterrasse lädt zum entspannen ein. Die Poolbar sorgt für Erfrischungen. Spa und Bibliothek. Interessante Kunstgalerie.
Lage
Eine Oase mitten in der Altstadt von Chiang Mai, ganz in der Nähe der belebten Samlam Road und gleich neben dem Wat Phra Sing, Chiang Mais berühmtestem Tempel. Fahrzeit zum Flughafen ca. 15 Minuten.
Angebot
Sie können entweder im schattigen Patio dinieren oder Platz im mit tropischen Blumen geschmückten Restaurant nehmen. Es werden Ihnen typisch nord-thailändische, burmesische und vom Shan Staat inspirierte Köstlichkeiten serviert. Weinliebhaber erfreuen sich über die grosse Auswahl an edlen Tropfen. An der Bar werden auch leckere Cocktails gemixt.
Zimmer
Alle 25 Zimmer sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht, die in der gepflegten Gartenanlage liegen. Sie sind authentisch, im Lanna-Stil eingerichtet. Bei den Möbeln handelt es sich oft um antike asiatische Einzelstücke. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe, Föhn und Dusche.
Superior (18): 32 m² grosse Zimmer.
Deluxe (4): 40 m², mit chinesischem Himmelbett und Sofa.
Suite - 2-bedrooms (3): 100 m² gross. Zwei Schlafzimmer mit je einem Bad und ein Wohnzimmer mit Kitchenette in der Mitte sind ideal für eine Familie mit älteren Kindern (über 12 Jahre) oder zwei befreundete Paare.
Superior (18): 32 m² grosse Zimmer.
Deluxe (4): 40 m², mit chinesischem Himmelbett und Sofa.
Suite - 2-bedrooms (3): 100 m² gross. Zwei Schlafzimmer mit je einem Bad und ein Wohnzimmer mit Kitchenette in der Mitte sind ideal für eine Familie mit älteren Kindern (über 12 Jahre) oder zwei befreundete Paare.
ab CHF 101.– / pro Person
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