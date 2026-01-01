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Rachamankha

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Chiang Mai

Eine gelungene Kom­bination aus tra­ditioneller Thai Architektur und modernem Komfort. Die­ses Boutique Hotel erinnert eher an eine Privatresidenz als an ein Hotel. Sehr persönlicher, diskreter Service - ideal für Ruhesuchende mit hohen Ansprüchen.

Beschreibung

Einleitung
Der schön angelegte Swimmingpool mit schattiger Son­nen­­terrasse lädt zum entspannen ein. Die Pool­bar sorgt für Erfrischungen. Spa und Bib­li­othek. Interessante Kunst­galerie.
Lage
Eine Oase mitten in der Altstadt von Chiang Mai, ganz in der Nähe der belebten Samlam Road und gleich neben dem Wat Phra Sing, Chiang Mais berühmtestem Tem­pel. Fahrzeit zum Flughafen ca. 15 Minu­ten.
Angebot
Sie können entweder im schattigen Patio dinieren oder Platz im mit tropischen Blumen geschmückten Restau­rant nehmen. Es werden Ihnen typisch nord-thai­ländische, burmesische und vom Shan Staat inspirierte Köstlichkeiten serviert. Wein­lieb­­haber erfreuen sich über die grosse Auswahl an edlen Tropfen. An der Bar werden auch leckere Cocktails gemixt.
Zimmer
Alle 25 Zimmer sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht, die in der gepflegten Gartenanlage liegen. Sie sind authentisch, im Lanna-Stil eingerichtet. Bei den ­Mö­beln handelt es sich oft um antike asiatische Einzel­stücke. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Minibar, Safe, Föhn und Dusche.
Superior (18): 32 m² grosse Zimmer.
Deluxe (4): 40 m², mit chinesischem Himmel­bett und Sofa.
Suite - 2-bedrooms (3): 100 m² gross. Zwei Schlaf­zimmer mit je einem Bad und ein Wohnzimmer mit Kitchenette in der Mitte sind ideal für eine Familie mit älteren Kindern (über 12 Jahre) oder zwei befreundete Paare.
ab CHF 101.– / pro Person

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