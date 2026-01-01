Die 38 grosszügigen und eleganten Suiten verteilen sich auf drei Stockwerke und bieten alle schöne Aussicht auf den Garten und den Ping Fluss. Die geschmackvolle Einrichtung enthält viele traditionelle Elemente und Details aus der Geschichte dieser Region und verleiht ihnen dadurch einen besonderen Charme, gemischt mit modernem Luxus.

Rin Terrace Suites (13): 75 m² gross und auf dem ersten Stock gelegen.

Das Interieur ist hell gestalten in Beige und Creme Tönen mit schwarzen Akzenten.

Huen Bon Suites (14): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Rin Terrace Suite, jedoch auf dem obersten Stockwerk gelegen. Sie verfügen über eine hohe Decke, welche den Raum noch grösser wirken lässt. Sie sind in einer Palette aus Weiss-, Beige und Sandtönen eingerichtet.

Kraam Pool Suites (11): 100 m² grosse Suite (inkl. Aussenbereich), ebenerdig gelegen mit Terrasse und einem 3x7m grossen, privaten Pool. Die weiss- und cremefarbene Einrichtung wird hier eindrucksvoll ergänzt mit handgewebten Stoffen in indigoblau.