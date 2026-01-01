Raya Heritage
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool direkt am Fluss gelegen, Fitness, Spa und ein interessantes Angebot an Aktivitäten und Exkursionen.
Lage
Direkt am Ping Fluss gelegen, wenige lokale Restaurants und Shop befinden sich in der Umgebung. Das Zentrum von Chiang Mai erreichen Sie in ca. 20 Minuten, ein kostenloser Hotel Shuttle steht zur Verfügung. Der Flughafen liegt 30 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im «Khu Khao» Restaurant wird eine köstliche Auswahl an lokalen Gourmandisen angeboten, auf der gemütlichen «Laan Cha» Terrasse geniessen Sie leichte internationale Speisen sowie Afternoon Tea und in der «Baan Ta» Bar und Lounge werden Drinks, leckere Cocktails sowie ebenfalls leichte Mahlzeiten serviert.
Zimmer
Die 38 grosszügigen und eleganten Suiten verteilen sich auf drei Stockwerke und bieten alle schöne Aussicht auf den Garten und den Ping Fluss. Die geschmackvolle Einrichtung enthält viele traditionelle Elemente und Details aus der Geschichte dieser Region und verleiht ihnen dadurch einen besonderen Charme, gemischt mit modernem Luxus.
Das Interieur ist hell gestalten in Beige und Creme Tönen mit schwarzen Akzenten.
Die 38 grosszügigen und eleganten Suiten verteilen sich auf drei Stockwerke und bieten alle schöne Aussicht auf den Garten und den Ping Fluss. Die geschmackvolle Einrichtung enthält viele traditionelle Elemente und Details aus der Geschichte dieser Region und verleiht ihnen dadurch einen besonderen Charme, gemischt mit modernem Luxus.
Rin Terrace Suites (13): 75 m² gross und auf dem ersten Stock gelegen.
Das Interieur ist hell gestalten in Beige und Creme Tönen mit schwarzen Akzenten.
Huen Bon Suites (14): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Rin Terrace Suite, jedoch auf dem obersten Stockwerk gelegen. Sie verfügen über eine hohe Decke, welche den Raum noch grösser wirken lässt. Sie sind in einer Palette aus Weiss-, Beige und Sandtönen eingerichtet.
Kraam Pool Suites (11): 100 m² grosse Suite (inkl. Aussenbereich), ebenerdig gelegen mit Terrasse und einem 3x7m grossen, privaten Pool. Die weiss- und cremefarbene Einrichtung wird hier eindrucksvoll ergänzt mit handgewebten Stoffen in indigoblau.
ab CHF 186.– / pro Person
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