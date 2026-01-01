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Na Nirand

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Chiang Mai

Dem Hotel ist eine eindrückliche Symbiose zwischen traditioneller, lokaler Handwerkskunst und zeitgenössischem Kom fort gelungen. Der aufmerksame Service und die schöne Lage am Fluss garan tieren einen genussvollen Aufenthalt.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool mit Poolbar. Im «Na Nirand Spa» können Sie sich mit diver­sen Massagen verwöhnen lassen.
Lage
Ruhig, am Ping River gelegen und doch nur einige Minuten zu Fuss vom Night Bazaar und Restaurants entfernt. Transfer­zeit zum Flughafen ca. 15 Minuten.
Angebot
Im Restaurant «TIME Riverfront Cuisine & Bar», nahe am Fluss gelegen, werden Ihnen Thai und Lanna Spezialitäten sowie internationale Küche serviert. Auf der Dachterrasse befindet sich eine Weinbar, wo Sie nicht nur erlesene Tropfen, sondern auch eine einmalige Sicht geniessen können.
Zimmer
Die 45 Zimmer und Suiten sind sehr geschmackvoll im lokalen Lanna-Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon. Sie sind mit Klima­an­lage, Fern­­seher, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Romantic Lanna Deluxe (18): 31-36 m² gros­­se Zimmer. Badezimmer mit Dusche.
Romantic Lanna Grand Deluxe (16): 34-43 m² gross mit schönem Badezimmer mit Bade­wanne und separater Regendusche.
Romantic Lanna Royal Deluxe (5): Gross­zügige Zimmer mit 43-46 m² Fläche.
ab CHF 80.– / pro Person

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