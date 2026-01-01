Na Nirand
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit Poolbar. Im «Na Nirand Spa» können Sie sich mit diversen Massagen verwöhnen lassen.
Lage
Ruhig, am Ping River gelegen und doch nur einige Minuten zu Fuss vom Night Bazaar und Restaurants entfernt. Transferzeit zum Flughafen ca. 15 Minuten.
Angebot
Im Restaurant «TIME Riverfront Cuisine & Bar», nahe am Fluss gelegen, werden Ihnen Thai und Lanna Spezialitäten sowie internationale Küche serviert. Auf der Dachterrasse befindet sich eine Weinbar, wo Sie nicht nur erlesene Tropfen, sondern auch eine einmalige Sicht geniessen können.
Zimmer
Die 45 Zimmer und Suiten sind sehr geschmackvoll im lokalen Lanna-Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon. Sie sind mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Romantic Lanna Deluxe (18): 31-36 m² grosse Zimmer. Badezimmer mit Dusche.
Romantic Lanna Grand Deluxe (16): 34-43 m² gross mit schönem Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche.
Romantic Lanna Royal Deluxe (5): Grosszügige Zimmer mit 43-46 m² Fläche.
Romantic Lanna Deluxe (18): 31-36 m² grosse Zimmer. Badezimmer mit Dusche.
Romantic Lanna Grand Deluxe (16): 34-43 m² gross mit schönem Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche.
Romantic Lanna Royal Deluxe (5): Grosszügige Zimmer mit 43-46 m² Fläche.
ab CHF 80.– / pro Person
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