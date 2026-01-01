Beschreibung

Einleitung Swimmingpool mit Poolbar. Im «Na Nirand Spa» können Sie sich mit diver­sen Massagen verwöhnen lassen.

Lage Ruhig, am Ping River gelegen und doch nur einige Minuten zu Fuss vom Night Bazaar und Restaurants entfernt. Transfer­zeit zum Flughafen ca. 15 Minuten.

Angebot Im Restaurant «TIME Riverfront Cuisine & Bar», nahe am Fluss gelegen, werden Ihnen Thai und Lanna Spezialitäten sowie internationale Küche serviert. Auf der Dachterrasse befindet sich eine Weinbar, wo Sie nicht nur erlesene Tropfen, sondern auch eine einmalige Sicht geniessen können.