10-15 Gehminuten zum Bahnhof, zu den Fluss­­restaurants und zum Night Bazar. Die Altstadt erreicht man in wenigen Fahrminuten.

Das Hotel verfügt über 31 Zimmer und Suiten, wobei sich die 15 Suiten in einem separaten Gebäude mit Pool und Garten befinden. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internet­zugang, Fern­seher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.

Superior (16): Mit 22 m² etwas kleine aber sehr hübsch und freundlich eingerichtete Zimmer.