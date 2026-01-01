Shewe Wana Boutique Resort & Spa
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools (für Suitenbereich getrennt) im üppig grünen Garten.
Lage
10-15 Gehminuten zum Bahnhof, zu den Flussrestaurants und zum Night Bazar. Die Altstadt erreicht man in wenigen Fahrminuten.
Angebot
Ein Restaurant verwöhnt Sie mit thailändischen und vegetarischen Gerichten.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 31 Zimmer und Suiten, wobei sich die 15 Suiten in einem separaten Gebäude mit Pool und Garten befinden. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
Superior (16): Mit 22 m² etwas kleine aber sehr hübsch und freundlich eingerichtete Zimmer.
Superior (16): Mit 22 m² etwas kleine aber sehr hübsch und freundlich eingerichtete Zimmer.
ab CHF 36.– / pro Person
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