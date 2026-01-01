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Shewe Wana Boutique Resort & Spa

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Chiang Mai

Ein hübsches, kleines Resort mit freundlichem Service und sympathischer Atmosphäre - ideal auch um ruhige Stunden im Resort zu verbringen.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swim­ming­pools (für Suitenbereich getrennt) im üppig grünen Garten.
Lage
10-15 Gehminuten zum Bahnhof, zu den Fluss­­restaurants und zum Night Bazar. Die Altstadt erreicht man in wenigen Fahrminuten.
Angebot
Ein Restaurant verwöhnt Sie mit thailändischen und vegetarischen Gerichten.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 31 Zimmer und Suiten, wobei sich die 15 Suiten in einem separaten Gebäude mit Pool und Garten befinden. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internet­zugang, Fern­seher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
Superior (16): Mit 22 m² etwas kleine aber sehr hübsch und freundlich eingerichtete Zimmer.
ab CHF 36.– / pro Person

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